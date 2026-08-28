Asegurado sujeto que agredió a su expareja de 14 años en Nariño: la víctima no quería volver con él

La Fiscalía General de la Nación ordenó medida de aseguramiento en centros carcelarios contra dos hombres señalados de agredir violentamente a sus exparejas adolescentes en el departamento de Nariño.

Los casos, investigados por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, evidencian patrones de violencia sistemática contra menores de edad.

Sujeto asesinó a su expareja, menor de edad, en Nariño

El primer caso corresponde a Keyner Mauricio Enríquez Criollo, imputado por el delito de feminicidio agravado tras causar la muerte de una adolescente de 16 años con quien sostenía una relación sentimental.

El crimen ocurrió el pasado 21 de agosto en el municipio de La Florida, Nariño.

Según la investigación fiscal, durante la convivencia la víctima estuvo sometida a actos de violencia y conductas que limitaban su actuar por celos.

El día de los hechos, el procesado llegó a la vivienda de la adolescente y presuntamente durante una discusión la agredió con un elemento cortopunzante que produjo su muerte. Enríquez Criollo no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Agredió a su expareja tras negarse a continuar con la relación

El segundo caso involucra a Luis Ángel Inca Romero, imputado con el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

La Fiscalía estableció que el pasado 16 de junio, en inmediaciones de una institución educativa de Chachagüí, Nariño, el procesado atacó con un arma cortopunzante a su expareja de 14 años por negarse a reanudar la relación sentimental.

La gravedad de las heridas motivó el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial de Chachagüí y posteriormente a un hospital de Pasto, donde el personal médico logró salvarle la vida.

Según determinó la investigación, la relación sentimental estuvo caracterizada por acoso, celos y amenazas constantes sobre la menor. Inca Romero fue capturado por la Policía Nacional y tampoco aceptó los cargos.

Por decisión judicial, los dos hombres permanecen asegurados en centros carcelarios mientras avanzan los procesos penales en su contra.