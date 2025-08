Gobierno y campesinos abren mesa de diálogo en medio del bloqueo: ¿qué ha pasado?

En medio de la lluvia, el frío y el desgaste físico, campesinos provenientes de distintas provincias de Boyacá y Cundinamarca siguen bloqueando la vía principal que conecta a Bogotá con Tunja.

Exigen respeto por sus territorios y denuncian abandono por parte del Estado. Mientras tanto, el Gobierno instaló una mesa de diálogo con delegados de la protesta, pero la vía continúa cerrada.

Ya son tres días desde que cientos de campesinos y pequeños mineros comenzaron un paro en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

La movilización ha paralizado uno de los principales corredores viales del país, afectando a más de 130.000 pasajeros y generando pérdidas económicas que ya superan los $1.800 millones, principalmente por el represamiento de productos agrícolas que no han podido salir de las fincas hacia los centros de consumo.

El bloqueo sobre la vía Bogotá–Tunja se mantiene. Los manifestantes muchos de ellos adultos mayores han resistido en condiciones difíciles, soportando el clima frío y la lluvia.

A pesar de la precariedad, se han mantenido firmes en la defensa de sus parcelas, denunciando amenazas contra sus territorios y falta de atención institucional.

En el punto de concentración se escuchan testimonios; uno de ellos es Don Luis Barón, un campesino de aproximadamente 80 años que llegó desde las montañas del norte de Boyacá:

Esa es la lucha de nosotros, por las tierras, porque nos dejen en paz. Así el gobierno no nos colabore con nada, no nos dé nada, pero que no se miren para nuestras fincas, nuestras parcelas.