Ariel Ávila demanda la investidura de Enrique Gómez por presunto conflicto de interés en trámite del Presupuesto

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de pérdida de investidura contra el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, al considerar que habría incurrido en un conflicto de interés durante la discusión del Presupuesto General de la Nación.

Según el congresista, la participación de Gómez en el trámite de proposiciones presupuestales coincidió con el cargo que ocupa su hermano, Miguel Gómez, como ministro de Hacienda.

Las proposiciones de Enrique Gómez que motivaron la demanda

A través de un video publicado en su cuenta de X, Ávila aseguró que el senador de Salvación Nacional "metió la pata hasta el fondo" al intervenir en la discusión del proyecto presupuestal presentado por su hermano desde el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con el congresista, Miguel Gómez radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la siguiente vigencia fiscal y posteriormente Enrique Gómez presentó dos proposiciones modificatorias relacionadas con el sector Justicia, entre ellas una que planteaba recortar recursos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ávila afirmó que dichas iniciativas fueron aprobadas en las comisiones económicas y que contaron con el aval previo del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, sostuvo que las proposiciones de Gómez habrían sido las únicas respaldadas por la cartera económica durante esa discusión.

El impedimento que, según Ávila, evidencia la incompatibilidad

El senador también cuestionó que Enrique Gómez hubiera presentado un impedimento cuando el proyecto llegó a la plenaria del Senado, situación que fue aceptada por la corporación. Para Ávila, ese hecho constituye un reconocimiento de que existía una posible incompatibilidad derivada del vínculo familiar con el ministro.

"Si está impedido en la plenaria, ¿por qué no va a estar impedido en las comisiones?", señaló el congresista, quien argumentó que la situación podría encuadrarse en las causales de pérdida de investidura previstas en los artículos 182 y 183 de la Constitución.

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Asimismo, mencionó jurisprudencia reciente del Consejo de Estado sobre casos relacionados con votaciones en las que existían vínculos de consanguinidad entre funcionarios y personas beneficiadas por decisiones públicas. Según Ávila, la relación entre Enrique Gómez y Miguel Gómez corresponde a un grado de parentesco que debe ser analizado por la justicia administrativa.

"Esto es pérdida de investidura", sostuvo el senador al anunciar la demanda, al tiempo que señaló que será el Consejo de Estado el encargado de determinar si existió o no una vulneración de las normas sobre conflictos de interés e incompatibilidades en el ejercicio del cargo legislativo.