CANAL RCN
Colombia Video

Karen Guavita es una emprendedora que convirtió la adversidad en propósito y el cansancio en motor

Karen Guavita es una cartagenera que encontró en el emprendimiento una forma de salir adelante y de ayudar a otras mujeres.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
06:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una madre de Cartagena ha convertido su experiencia personal en una plataforma de apoyo para emprendedoras colombianas, mientras enfrenta el desafío de criar a su hijo de siete años, diagnosticado con autismo.

La historia de Karen Guavita comenzó en 2018, cuando nació Maximiliano, su hijo menor. Entre pañales, teteros y desvelos llegó también una oportunidad inesperada y, con ella, nació un emprendimiento.

De volver a empezar a inspirar a cientos de emprendedores: la historia de Claudia
RELACIONADO

De volver a empezar a inspirar a cientos de emprendedores: la historia de Claudia

Un simple video en redes sociales cambió completamente su vida. "Publiqué en mis redes sociales, algo normal, haciéndole un tetero a mi bebé y se viralizó ese video y empezaron muchas personas a escribirme que querían el mismo termito que yo estaba publicando en las historias", relató Karen.

Lo que inició como ventas desde casa evolucionó rápidamente: transformó una habitación en bodega y finalmente dio un paso audaz durante la pandemia de covid-19, abrir su primer local físico.

"Empecé a inspirar a muchas mujeres porque fui la única que me atreví a abrir un local físico en una pandemia cuando todo el mundo estaba cerrando", explicó la emprendedora cartagenera.

Karen, un liderazgo en tiempos de crisis

Esta decisión no solo consolidó su negocio, sino que la posicionó como referente para otras mujeres que buscaban sostener sus proyectos en medio de la crisis económica.

"Yo siempre he dicho que nací para ayudar a las demás personas, siempre he tenido esa percepción", afirmó.

Resiliente historia de Martha Cecilia: el conflicto le arrebató a su familia y hoy ayuda a otras víctimas
RELACIONADO

Resiliente historia de Martha Cecilia: el conflicto le arrebató a su familia y hoy ayuda a otras víctimas

Con esta visión, organizó ferias gratuitas y bazares para impulsar a decenas de emprendedores, especialmente mujeres en situaciones difíciles.

Pero mientras apoyaba a otros, Karen enfrentaba sus propias batallas. "Sufro de ansiedad hace tres años y sé lo duro que es, sé que es no dormir, sé que es tener estrés, incluso este año para mí ha sido súper duro", confesó.

Paralelo al emprendimiento, su mayor desafío personal llegó con el diagnóstico de su hijo menor. "Soy mamita azul, entonces también mi rol de emprendedora va mucho de la mano con la condición de mi hijo", explicó Karen.

Maximiliano, quien ahora tiene siete años, fue diagnosticado con autismo durante la pandemia. "El niño no habla todavía, Maxi tiene siete años, se comunica por señas", detalló su madre.

Del amor nació 'el rincón de Maxi', un espacio con juegos sensoriales y didácticos dentro de su local comercial. Con él apoya a otros niños y otras mamás que recorren el mismo camino.

Karen cuenta con el respaldo familiar que es fundamental y hoy sigue de pie, más fuerte, más consciente y más inspiradora. "Siempre estoy buscando que las mujeres salgan adelante y que se empoderen".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Envían a prisión a dos hombres que intentaron robar camión que tenía mercancía avaluada en más de $200 millones

Bogotá

Capturan a mujer que intentaba ingresar marihuana oculta en huevos a estación de Policía en Usme

Norte de Santander

Medicina Legal culmina identificación de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander

Otras Noticias

Irán

Trump afirma que Irán quiere un acuerdo para evitar un ataque por parte de Estados Unidos

Como parte del mensaje de presión, Trump confirmó que un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense se dirige hacia aguas cercanas a Irán.

Luis Suárez

Luis Javier Suárez reveló dónde está su corazón futbolístico: "no le cierro la puerta"

El delantero Luis Javier Suárez habló sobre su futuro y los equipos que lleva en el corazón.

Tasa de interés

El impacto al bolsillo por el incremento de la tasa de interés al 10,25%: ¿Qué encarece?

Yeison Jiménez

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

Salud mental

Impacto de la soltería a los 30 años: estudio con 17.000 jóvenes reveló efectos para la salud mental