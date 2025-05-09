CANAL RCN
Colombia

Graffitis alusivos al ELN aparecieron cerca de una escuela en zona rural de San Antonio de Prado, en Medellín

La Secretaría de Seguridad de Medellín informó que adelantan labores de inteligencia en la zona.

Foto: Cortesía

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
02:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, denunciaron la aparición de mensajes alusivos a la guerrilla del ELN en el sector de El Chorizo, cerca de la escuela La Montañita. Según la comunidad, los graffitis aparecieron en la noche del pasado 31 de agosto.

Capturan a hombre ‘con las manos en la masa’ mientras instalaba una bandera del ELN
RELACIONADO

Capturan a hombre ‘con las manos en la masa’ mientras instalaba una bandera del ELN

Secretaría de Seguridad adelanta labores de inteligencia en San Antonio de Prado

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín explicó que se encuentra al tanto de la situación y que actualmente tanto la Policía Nacional como el Ejército adelantan patrullajes en este corregimiento.

Así vandalizaron sinagoga de Cali con graffitis antisemitas
RELACIONADO

Así vandalizaron sinagoga de Cali con graffitis antisemitas

Además, la Sipol de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Sijín también adelantan labores de inteligencia para dar con los responsables de estos mensajes.

Así vandalizaron sinagoga de Cali con graffitis antisemitas

Manuel Villa, secretario de Seguridad, indicó que ya se tiene un indicio sobre el caso y que, según los videos, una sola persona sería la responsable de pintar los mensajes.

Agregó que está identificado el lugar por donde ingresó y la ruta por la que huyó, y afirmó que tarde o temprano tendrá que ser detenido.

La bandera del ELN que apareció en San Antonio de Prado

No es la primera vez que aparecen mensajes alusivos a este grupo al margen de la ley en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Desgarrador último mensaje de uno de los tres soldados asesinados por el ELN a su familia
RELACIONADO

Desgarrador último mensaje de uno de los tres soldados asesinados por el ELN a su familia

En julio de este año, habitantes también alertaron sobre el avistamiento de una bandera del ELN en una de las montañas que rodean el pueblo.

A corta distancia del símbolo de la estructura armada al margen de la ley, instalado justo en la parte alta de la vereda Montañita, también se encontró una bandera de Palestina.

Ante esta situación, las autoridades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con unidades del Ejército Nacional y equipos antiexplosivos, se desplazaron hasta el lugar con el fin de retirar el estandarte del grupo beligerante y verificar que no hubiera explosivos en los alrededores del objeto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

SIC investiga presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD por más de 86.000 millones

Medellín

Apuñaló a su sobrina de cinco años por vengarse de su hermana en Medellín

Incendios

Voraz incendió generó pánico en el Chocó

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó bajas clave para enfrentar a Millonarios en la fecha 10 de Liga BetPlay II-2025

Santa Fe confirmó tres bajas para el clásico ante Millonarios en la fecha 10 de la Liga BetPlay. Conozca los jugadores ausentes, los regresos y cómo llegan ambos equipos al partido en El Campín.

Nicolás Maduro

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó al pueblo a resistir la "presión militar" de Washington.

Finanzas personales

La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer

Turismo

Galápagos y LATAM le apuestan a la sostenibilidad: del plástico reciclado nacen bicicletas y ropa ecológica