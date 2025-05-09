Graffitis alusivos al ELN aparecieron cerca de una escuela en zona rural de San Antonio de Prado, en Medellín

Los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, denunciaron la aparición de mensajes alusivos a la guerrilla del ELN en el sector de El Chorizo, cerca de la escuela La Montañita. Según la comunidad, los graffitis aparecieron en la noche del pasado 31 de agosto.

Secretaría de Seguridad adelanta labores de inteligencia en San Antonio de Prado

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín explicó que se encuentra al tanto de la situación y que actualmente tanto la Policía Nacional como el Ejército adelantan patrullajes en este corregimiento.

RELACIONADO Así vandalizaron sinagoga de Cali con graffitis antisemitas

Además, la Sipol de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Sijín también adelantan labores de inteligencia para dar con los responsables de estos mensajes.

Así vandalizaron sinagoga de Cali con graffitis antisemitas

Manuel Villa, secretario de Seguridad, indicó que ya se tiene un indicio sobre el caso y que, según los videos, una sola persona sería la responsable de pintar los mensajes.

Agregó que está identificado el lugar por donde ingresó y la ruta por la que huyó, y afirmó que tarde o temprano tendrá que ser detenido.

La bandera del ELN que apareció en San Antonio de Prado

No es la primera vez que aparecen mensajes alusivos a este grupo al margen de la ley en el corregimiento de San Antonio de Prado.

RELACIONADO Desgarrador último mensaje de uno de los tres soldados asesinados por el ELN a su familia

En julio de este año, habitantes también alertaron sobre el avistamiento de una bandera del ELN en una de las montañas que rodean el pueblo.

A corta distancia del símbolo de la estructura armada al margen de la ley, instalado justo en la parte alta de la vereda Montañita, también se encontró una bandera de Palestina.

Ante esta situación, las autoridades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con unidades del Ejército Nacional y equipos antiexplosivos, se desplazaron hasta el lugar con el fin de retirar el estandarte del grupo beligerante y verificar que no hubiera explosivos en los alrededores del objeto.