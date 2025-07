Desgarrador último mensaje de uno de los tres soldados asesinados por el ELN a su familia

El dolor de las familias de los soldados asesinados: Jesús Sánchez, Jader Calle y Héctor Ramos Jiménez es inmenso. Los tres uniformados fueron víctimas de un cruel ataque con drones.

Los jóvenes militares fueron asesinados por el ELN en El Carmen, en el departamento de Norte de Santander.

En medio de la tragedia, sus seres queridos los recordaron y pidieron justicia.

Las últimas palabras de soldado asesinado a su familia

María Uribe, tía del soldado Jader Calle, reveló entre lágrimas lo último que el joven soldado le dijo, cuando se despidió sin saber que sería para siempre:

Me dijo tía te amo, te amo mucho y me apretaba muy fuerte. No sabía que mi sobrino se estaba despidiendo.

El dolor es silencio. En el barrio Puerto Araujo de Sincelejo, la familia del soldado Jader Luis Sánchez recuerda su última visita.

No sabía que la próxima vez que viniera mi sobrino lo iban a traer en un ataúd.

Jader Calle, su padre recordó: “Él me abrazó y me dijo: ‘padre, me voy a cumplir mi objetivo, volveré en una última venida'".

El mensaje de la familia del soldado Jader Calle al ELN

Mientras esperan el cuerpo del joven de 21 años, piden que la guerra no siga destruyendo más familias.

Que Dios los perdone, no tenían por qué desbaratar la vida de una familia así.

Así como ellos, las familias de los soldados Jesús Alberto Sánchez y Héctor Miguel Ramos, hoy sufren por los grupos violentos.

Este año, 21 uniformados han sido asesinados en el Catatumbo.