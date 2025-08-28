Así vandalizaron sinagoga de Cali con graffitis antisemitas

A través de una denuncia que hizo la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, se conoció que una sinagoga de Cali fue vandalizada con grafitis antisemitas el miércoles 27 de agosto.

El director de esta Confederación, Marcos Peckel, señaló que el acto de vandalismo ocurrió en la puerta de la sinagoga de la Sociedad Hebrea de Socorros, ubicada en Cali, Valle del Cauca. Allí se lee que apareció un graffiti con la frase: “Israel genocida”.

“Esto nos pintaron en una sinagoga en Cali. Grafitis antisemitas. La retórica antijudía diaria no es gratuita y constituye instigación al odio y al antisemitismo. Muy preocupante a la luz de lo que hemos visto en otras partes”, expresó la Confederación de Comunidades Judías de Colombia en su cuenta de X.

Comunidad judía en Colombia pide que se investigue el acto

Peckel también exigió que se abriera una investigación para localizar a los responsables de este hecho. “Como ciudadanos colombianos seguiremos acá. No seremos amedrentados por este tipo de hechos y tenemos confianza en las autoridades que encontrarán a las personas que hicieron esto para evitar que este tipo de hechos se repitan”, afirmó.

Marina Rosenberg, vicepresidenta de la Liga Antidifamación (ADL), se pronunció sobre lo ocurrido en la sinagoga. “Cuando líderes políticos difunden mensajes de odio contra los judíos envían una peligrosa señal: legitiman la violencia y dan carta blanca a quienes buscan agredir”, dijo en su cuenta de X en el que etiquetó al presidente Gustavo Petro.

El pronunciamiento de la Gobernación del Valle

Por su parte, la Subdirección de Libertad de Culto y Conciencia de la Gobernación del Valle del Cauca dijo que estos ataques atentan contra la libertad religiosa, la dignidad y la convivencia pacífica.

“Reiteramos que ninguna expresión de odio, intolerancia o violencia puede tener cabida en nuestra sociedad. En tal sentido, hacemos un llamado urgente a todas las instancias gubernamentales, civiles y a la ciudadanía en general a bajar el tono de los discursos y mensajes que promuevan la división, el odio o la discriminación”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Al respecto, concluyó que “el Valle del Cauca seguirá promoviendo el diálogo interreligioso y la defensa de los derechos humanos, trabajando para que el respeto y la fraternidad prevalezcan sobre cualquier manifestación de intolerancia.