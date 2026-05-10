VIDEO | Poderoso aguacero dejó inundaciones, granizada y afectaciones en vuelos en el aeropuerto El Dorado

Una intensa granizada acompañada de tormenta eléctrica paralizó por más de 40 minutos las operaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá, generando la cancelación de 10 vuelos de salida y demoras en 58 llegadas programadas a la capital del país.

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El fuerte aguacero sorprendió a los bogotanos en horas de la tarde de este 5 de octubre, especialmente en las localidades de Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria

En el sector de Modelia, en el occidente de la ciudad, el granizo cubrió completamente parques y calles.

"Yo nunca había visto esto, la verdad siempre lo había visto en fotos o en el noticiero, pero no creí verlo hoy", dijo uno de los habitantes del sector.

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Complejas afectaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

En el aeropuerto El Dorado, la tormenta eléctrica que acompañó la granizada dañó sistemas de comunicación del terminal aéreo, obligando a suspender temporalmente todas las operaciones.

De acuerdo con la página oficial del aeropuerto internacional, se registraron demoras en cinco vuelos de salida, mientras que diez tuvieron que ser cancelados.

Las cifras más preocupantes corresponden a los vuelos con destino a Bogotá: más de 58 presentaron demoras, dejando pasajeros varados en distintos aeropuertos del mundo, y otros siete vuelos fueron cancelados.

Miles de viajeros se vieron afectados en una jornada en la que se esperaba la movilización de aproximadamente 180,000 personas por vía aérea en todo el territorio nacional.

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Aeropuerto El Dorado ya opera con normalidad: trancones hacia el occidente

La Aerocivil informó que la operación normal del aeropuerto fue restablecida posteriormente, aunque los efectos continuaron debido al efecto dominó característico de este tipo de interrupciones.

Largas filas se formaron en los mostradores de las aerolíneas, con pasajeros buscando reprogramar sus vuelos durante la semana de receso escolar.

La movilidad terrestre también se vio severamente comprometida. El trayecto desde el centro de Bogotá hasta el aeropuerto El Dorado, normalmente de 20 minutos, se extendió a casi una hora, afectando a pasajeros que intentaban llegar a tiempo para sus vuelos.