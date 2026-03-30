Grave emergencia por lluvias en Melgar: ¿Qué va a pasar con los viajeros de Semana Santa?

Una emergencia por torrenciales lluvias afectó a más de 550 familias en Melgar, Tolima, durante la madrugada de este lunes 30 de marzo, cuando varias quebradas se desbordaron causando graves daños materiales en al menos 35 puntos del municipio.

Las autoridades confirmaron que, durante la emergencia, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Liuwer Ballesteros, director de ambiente de Gestión del Riesgo del municipio de Melgar, explicó que "siendo más de medianoche, iniciamos a monitorear la quebrada, ya que a esta hora comenzó todo el tema de lluvias torrenciales".

El funcionario indicó que trabajaron en conjunto con bomberos voluntarios para verificar la situación, pero "lastimosamente la situación se salió de control, ya que las lluvias no cesan".

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Graves inundaciones por desbordamiento de quebradas en Melgar

El desbordamiento de quebradas, principalmente La Melgara y la Chicla, afectó sectores clave del municipio turístico.

Entre las zonas más impactadas se encuentra la carrera quinta, conocida como la Roja Espinilla, una de las vías principales de Melgar.

"En este momento nos encontramos con los equipos de emergencia, los cuerpos voluntarios de emergencia y la demás comunidad, la alcaldía, todos atendiendo la emergencia", señaló Ballesteros.

Respecto al balance de la emergencia, el director administrativo confirmó:

Gracias a Dios no tuvimos afectaciones ni pérdidas humanas. Lastimosamente lo que sí tuvimos fue muchas, muchas, muchas pérdidas materiales.

Así está el panorama en Melgar para viajeros en Semana Santa

Entre los daños reportados por las autoridades se encuentran viviendas totalmente destruidas, colapsos de muros, quintas afectadas y vehículos arrastrados por la corriente.

Un caso particular es el de un vehículo que quedó "prácticamente atravesado entre la piscina y el tobogán en uno de los sectores afectados”.

De cara a la temporada de Semana Santa, el funcionario envió un mensaje tranquilizador a los turistas:

Somos un municipio turístico. Estamos trabajando para recuperar esto y seguiremos trabajando (…) que esto no sea un impedimento para visitar Melgar que vive del turismo, somos del turismo.

Sobre el estado de las vías de acceso, Ballesteros informó que la carretera hacia Ibagué se encuentra transitable. "Por ahora no tenemos inconveniente alguno en la ruta a Ibagué”.