Grave incendio forestal en Sutatenza consumió cerca de 20 hectáreas y 3 viviendas

En Sutatenza, al oriente de Boyacá, tres familias lo perdieron todo por causa de un incendio forestal, al parecer ocasionado por una quema que se salió de control.

Además, cerca de 30 familias quedaron sin servicio de luz ni agua. Se espera que hoy se realice el censo de afectaciones.

Al menos tres familias lo perdieron todo

De acuerdo con los reportes oficiales, van cerca de 20 hectáreas consumidas, 3 casas quemadas y 5 más evacuadas debido a las llamas que no han podido ser controladas.

Rodrigo Carrillo, alcalde de Sutatenza, confirmó que son más de 30 las familias que se han visto afectadas por esta emergencia. Para ayudarlas, las autoridades buscan mangueras que les permitan recuperar las viviendas.

Animales desaparecidos y cultivos perdidos por el incendio

Decenas de personas permanecen a la expectativa, en medio de la tristeza y la incertidumbre, luego de perder todo lo que construyeron durante años.

Hay mascotas que siguen desaparecidas, mientras que los habitantes del sector permanecen sin servicios de luz y agua.

Las pérdidas son millonarias y los afectados siguen a la espera de las ayudas para recuperar sus viviendas y cultivos.