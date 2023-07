Las graves denuncias de varios usuarios contra EPS Emssanar y Asmet Salud

Noticias RCN conoció una terrible denuncia que hacen veedores de salud en el país, quienes aseguran que la prestación de este servicio por parte de las EPS intervenidas por la Superintendencia, Emssanar y Asmet Salud es deficiente. En promedio diario, por departamento, reciben 20 quejas al día de colombianos que llevan días, algunos hasta meses, a la espera de medicamentos y remisiones.

Ese es el caso de Eddys Mireya García, una paciente de Asmet Salud con una variante patogénica del VRCA1 que tiene órdenes de una mastectomía bilateral con reconstrucción y que lleva meses luchando con la EPS intervenida por la Superintendencia de Salud, para recibir un adecuado tratamiento.

“Tengo las órdenes del cirujano plástico y Asmet Salud no me ha dado el cumplimiento. He golpeado puertas, hace dos años y medio que vengo volteando”, indicó Eddys.

Un caso similar es el que vive James Giraldo, un ciudadano que fue víctima de un accidente y como resultado, quedó parapléjico.

“Quiero hacer este video porque la verdad es que no me están entregando los insumos y quisiera hacerle un llamado de atención a la Superintendencia”, señaló James.

Noticias RCN también conoció el testimonio de Yirey Rojas, en el Valle del Cauca y quien lucha por lograr que su abuela de 82 años y vinculada a la EPS intervenida Emssanar, pueda realizarse una cirugía.

Más testimonios de usuarios afectados

“Mi abuela se cayó del baño, en ese momento la llevamos para el Carlos Holmes. Ahí la remitieron para el Duarte Cancino y ahí duramos casi 20 días esperando una remisión que fue tutela, demanda. Nos tocó llamar a la Secretaría y muchas cosas para que existiera la remisión”, agregó Yirey Rojas, nieta de paciente de Emssanar.

Entretanto, para José Villamil, veedor de salud nacional, esta situación no es nueva, pues asegura que viene desde hace un año advirtiéndole al Ministerio de Salud, a la Adres y a la Superintendencia la no prestación de un buen servicio por parte de estas EPS intervenidas.

“La situación de deuda que tiene tanto Emssanar como Asmet Salud es muy alta. Las clínicas y hospitales en este momento le niegan los servicios diciéndoles que no hay camas”, aseguró Villamil.

La deuda a la red pública del país de estas dos EPS alcanza los 742.657 millones de pesos.

Recientemente, en el hospital Universitario del Valle del Cauca, los trabajadores realizaron una protesta por los retrasos en los pagos. Situación a la que la Superintendencia Nacional de Salud respondió asegurando que el hospital ha recibido $117.779 millones de giros directos en el último semestre.

Aunque el hospital confirmo el recaudo, aseguró que la deuda total es de $310.459 millones y su principal queja es el retraso en los rembolsos.

Por el momento, los usuarios afectados en el país esperan una respuesta, mientras tanto, temen quedar a la deriva, sin el servicio y muchos se hacen la misma pregunta: ¿qué va a pasar?

