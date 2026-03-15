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Sancionan a motel en el Restrepo por contaminar el río Fucha con residuos: estos son los detalles

No es la primera vez que el establecimiento está en el ojo de la polémica.

Sancionan motel en Restrepo.
Sancionan motel en Restrepo. Foto: Alcaldía.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
08:09 a. m.
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A través de un operativo por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, se le puso punto final a un motel que estaba desechando incorrectamente los residuos.

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El establecimiento queda ubicado en el barrio Luna Park del Restrepo y de acuerdo con la denuncia de los ciudadanos, había sospechas de que estaban dejando los desechos biológicos en el río Fucha, una grave afectación para el medio ambiente.

Elementos higiénicos desechados en el baño

Un punto importante es que no fue la primera vez que el motel tenía situaciones de este tipo. Ya había tenido inconvenientes con respecto a los residuos sólidos. Las autoridades precisaron que aparte del daño ambiental, era un peligro para la salud de vecinos y animales.

Tras la verificación, se encontraron toallas higiénicas, empaques, papel higiénico y sobres de aseo flotando sobre el rio.

“Es inaceptable que en nuestra localidad se ponga en riesgo la vida de las personas y animales porque algunas personas y establecimientos de comercio no hacen una adecuada disposición de sus residuos y con mayor razón cuando son biológicos”, reclamó la alcaldesa Luisa María Ramírez al informar sobre la sanción al motel.

Acciones contra la contaminación ambiental

Con este hallazgo, se puso manos a la obra la visita administrativa al local con la respectiva solicitud de los documentos para corroborar que todo esté al día. De igual forma, se busca dar con los responsables de esta contaminación.

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El tema de los desechos ha estado en la agenda de la alcaldía local y muestra de ello fueron las recientes acciones en el barrio Restrepo Occidental. Los trabajadores se toparon con jeringas, ropa de médicos, residuos de odontología y basuras.

Al igual que el caso del motel, estos elementos deben ser depositados de una forma especial por el riesgo que ocasionan. Es importante recordar que si un establecimiento es sorprendido contaminando el entorno, puede tener multas que superen los 930 mil pesos o el cierre de operaciones.

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