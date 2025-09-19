Incremento en las tarifas del gas en Colombia: aumentos de hasta 35% en 2025

En los primeros meses de 2025, muchas familias evidenciaron en sus facturas de gas el impacto de la importación. Durante el primer trimestre, el aumento fue cercano al 35%, aunque para agosto se moderó al 11%.

El panorama se debe a que Colombia comenzó a importar gas para uso residencial desde diciembre de 2024. Según las empresas, esta situación se mantendrá al menos durante los próximos 5 años.

Testimonios revelan el incremento en la factura del gas

“Pagaba 18.000 pesos y se subió a 28, casi 10.000 pesos de más y solo hay una persona en la casa y no está todo el día, entonces pues se incrementa muchísimo”, comenta a Noticias RCN una habitante.

“Yo estoy pagando ahorita 80.000 pesos de gas, quitándole el calentador. Quite el calentador porque con el calentador ya pagaba casi 200”, asegura una ciudadana.

“Ya en el interior se está dando un incremento del 30 a 31% porque es todo importado”, afirma Aquiles Mercado, vicepresidente financiero de Promigas.

Sin nuevas exploraciones, el país podría importar hasta el 40% del gas en 2030

Colombia solo tiene gas para los próximos 5 años y 9 meses. No se están adelantando nuevas exploraciones, las empresas ya están importando y las expectativas están puestas en el proyecto Sirius.

“Pero aún así vemos que se va a tener que seguir importando gas y a partir del 2034, al menos que desarrollemos nosotros nuestras propias cuencas del offshore, vamos a tener que volver a importar gas de manera estructural con un 100% probabilidad”, sostiene Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Los años más críticos, según Promigas, serían 2029 y 2030 cuando Colombia podría llegar a importar hasta el 40% del gas que consume.