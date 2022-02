“Estoy bastante preocupada”: madre de Gilmar Bolívar, futbolista colombiano en Ucrania

Gilmar Bolívar es uno de los colombianos que se encuentra en Ucrania, en medio de un conflicto que tiene en alerta roja a Europa del Este y todo el mundo, pues el despliegue de tropas rusas al territorio ucraniano puede ser el inicio de una guerra mundial.

A sus 20 años, Gilmar llegó al Viejo Continente con el sueño de debutar como futbolista profesional, hecho que logró tras fichar por el Karpaty Halych, de la segunda división de fútbol de este país; sin embargo, el panorama cambió con el enfrentamiento bélico, que terminó con una invasión de Rusia y un cruce entre potencias.

Justamente, en medio de la situación, Noticias RCN contactó a Gloris Martínez, madre de Gilmar, quien, entre lágrimas, aseguró que su hijo está bien y tranquilo, pese a que su rostro refleja el deseo para que el joven regrese al país lo más pronto.

“No le puedo mentir, estoy bastante preocupada, esta mañana que me levanté viendo esa noticia… estoy orándole bastante a Dios y sé que me lo va a cuidar a él y a todos los que están allá”, dijo.

Desde que empezó la tensión entre Ucrania y Rusia, Gloris y su esposo, Gilmar, enlazan sus manos en una cadena de oración por su hijo de 20 años, para que reine la paz en dicho territorio.

“Que tome el control de la situación no solamente por el chico sino por todas las personas, que sea Dios tomando el control y arregle el conflicto que hay entre los países”, agregó Gilmar Bolívar, padre del joven futbolista.

Diariamente los Bolívar Martínez hablan con Gilmar, quien, aunque trata de tranquilizar a sus padres, sus intentos son en vano, pues en este hogar, al igual que en todo el mundo, solo hay incertidumbre y preocupación.

