CANAL RCN
Colombia

Gustavo Bolívar propone encuesta en el Pacto Histórico ante crisis por consulta

Advirtió que la falta de consenso y los obstáculos jurídicos hacen inviable la consulta interna, por lo que plantea una encuesta como alternativa.

Gustavo Bolívar
Gustavo Bolívar /Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
11:10 a. m.
A solo dos días de que se venza el plazo para la inscripción de candidaturas, el Pacto Histórico atraviesa una crisis política y legal que amenaza con fracturar la unidad de la coalición.

Gustavo Bolívar: "Hasta dónde vamos a mover la línea ética"
El escenario actual gira en torno a la falta de personería jurídica sin limitaciones y al rechazo de la mayoría de precandidatos de someterse a un mecanismo que incluya al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuya eventual participación genera fuertes tensiones internas.

El representante y precandidato Gustavo Bolívar advirtió que la consulta interna, planteada inicialmente como la vía para elegir un candidato único, es prácticamente inviable por los obstáculos jurídicos y la falta de consenso político. En su lugar, planteó como plan B la realización de una encuesta entre los integrantes del movimiento para definir el nombre que competiría en la interpartidista de marzo.

Un “suicidio político” si no hay acuerdo

Bolívar reconoció que ni siquiera este mecanismo alternativo garantiza la unidad, pues no todos los aspirantes estarían dispuestos a someterse a la encuesta. Mencionó de manera particular a la exministra Carolina Corcho, quien ya manifestó su negativa.

“Si no hay consulta ni encuesta, el escenario más temido es que todos los aspirantes del Pacto Histórico lleguemos divididos a la interpartidista. Eso sería un suicidio político, porque ahí las estructuras de poder tradicionales desplazarían la discusión de ideas y argumentos”, advirtió el congresista.

En ese contexto, la eventual inclusión de Daniel Quintero profundiza las diferencias. Bolívar aseguró que la molestia por su figura es compartida por la mayoría de los demás precandidatos, aunque ha sido él quien ha asumido la vocería pública.

El reloj corre para el Pacto histórico

La posibilidad de solicitar al Consejo Nacional Electoral un aplazamiento de la fecha de inscripción también fue mencionada, pero resulta poco probable, ya que no está previsto que el CNE se reúna esta semana. Por ahora, la coalición debate contra el tiempo cuál será el camino a seguir.

Las declaraciones de Bolívar fueron entregadas en entrevista con Mañanas Blu, donde reiteró que su postura no es individual, sino reflejo de un consenso interno aún en construcción.

