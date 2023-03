Atención: esta es la primera declaración de Nicolás Petro tras escándalo por chats de su exesposa

Luego del escándalo que desató Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, por la presunta recepción de dineros provenientes del narcotráfico; el hijo mayor del presidente Gustavo Petro reapareció públicamente en una sesión de la Asamblea del Atlántico como diputado de la región.

En el encuentro estaba pautada la presentación del cronograma de estudios de los indicadores de cumplimiento sociales y financieros del Plan de Desarrollo del Atlántico.

Sobre las 9:00 de la mañana de este martes 14 de marzo, el diputado entró, junto a su equipo de seguridad, por una puerta secreta.

En plena sesión, Nicolás Petro se pronunció públicamente sobre el escándalo de presunta corrupción en que se ha visto envuelto. Es la primera vez que el diputado hace una aparición pública, después de la denuncias hechas por su exesposa.

¿Qué dijo Nicolás Petro?

"En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia".

El político y abogado aseguró que se defenderá de las acusaciones que se han hecho en su contra "y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto". Aseguró que ratificará su inocencia "demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico, ni de la corrupción como lo han presentado".

Dentro de su intervención en plena sesión de la Asamblea, dijo: "me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de $2.500 millones de pesos, tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo, eso es falso".

Asimismo despejó supuestas especulaciones de que había salido del país.

La solicitud de Nicolás Petro a la Fiscalía

El hijo del presidente hizo una explícita solicitud a la Fiscalía y a la UNP; pidió garantías de seguridad para su exesposa Day Vásquez, quien en distintas ocasiones ha denunciado ser víctima de fuertes amenazas de muerte.

Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de mi expareja Daysuris Vásquez y que las denuncias que hace en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar un manto de duda sobre la intimidación y las amenazas.