Gustavo Matamoros: "Hay muchas cosas que no están funcionando, el país es un caos total"

Hoy por Tribuna RCN pasó el general en retiro Gustavo Matamoros, quien después de 40 años al servicio del Ejército, decide aspirar a la Presidencia de la República.

Dijo que en su Gobierno no habrá negociación con grupos criminales y también lanzó fuertes puyas al candidato que hace saludos militares; de su estrategia en materia de seguridad, entre otras cosas.

¿Por qué decidió meterse en la arena política tras su retiro?

“Porque veo que el país está en peligro en este momento. Hay muchas cosas que no están funcionando, el país es un caos total, un desorden; no tiene liderazgo, presencia del presidente, no tiene respaldo hacia sus Fuerzas Militares y de Policía, y yo quiero devolverle eso al país. La tranquilidad, la seguridad, acabar con los criminales y poner el país nuevamente en orden”.

¿Cómo le va a devolver su grandeza y confianza a los miembros del Ejército?

“Estoy absolutamente convencido que están desmotivados, no tienen respaldo gubernamental, jurídico, presupuestal, de tal forma que el presidente es un jefe supremo absolutamente ausente que está preocupado por los problemas de otros países y no por el problema interno”.

¿Cómo recuperar la seguridad en más de la mitad del territorio nacional?

“Vamos a recuperar la seguridad con la presencia del Estado. El Estado no puede ser ausente en los territorios más abandonados que tiene este país. Estamos hablando de u n problema periférico al cual vamos a llegar con seguridad y desarrollo con los ingenieros militares del Ejército”.

“Ellos van a llegar a dar seguridad, construir obras y sacar de la pobreza a 20 millones de colombianos”.

¿Seguirá apostando a buscar una negociación con grupos criminales y de narcotráfico?

“Absolutamente no. No voy a negociar ni con narcotraficantes ni con terroristas ni con delincuentes, que es como yo califico a esos grupos de bandidos. Conmigo la cosa va a ser seria: o se someten a la ley o los sometemos a la fuerza, pero no vamos a seguir en mesas inútiles que, durante 60 años, por ejemplo, con el ELN, no ha producido ningún resultado”.

“No vamos a permitir como Gobierno que sean los delincuentes los que nos impongan qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la paz. Será el Gobierno el que ponga las condiciones”.

Ha lanzado fuertes puyas a candidatos que hacen saludo militar y no lo han sido, ¿ese dardo es para alguien en particular?

“La verdad es que me ofende que las personas que no han pisado un cuartel adopten el saludo militar que es la manifestación externa más importante que tenemos los militares. Entonces pienso que zapatero a tus zapatos; los militares que saluden como militares y las demás personas dando la mano, y no tratando de atraer votantes a punta de saludos militares y patriotismos ridículos”.

¿Con quién contemplaría hacer alianzas?

“Por ahora con nadie. Estoy construyendo un partido, recogiendo firmas, quiero dejar un legado para los pensionados y retirados de las Fuerzas Militares y para todos aquellos colombianos que piensen que la defensa del país es lo primero”.