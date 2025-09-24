Efraín Cepeda: “Con experiencia y firmeza vamos a derrotar a Petro”

En una nueva edición de Tribuna RCN, el precandidato del Partido Conservador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, habló de presupuesto, reforma tributaria, seguridad, diplomacia y la estrategia para elegir un candidato único de la oposición.

¿Cree que el próximo gobierno necesitará una reforma tributaria?

“No son las cuentas públicas las que están bien; lo que está mal es el desprecio por el sector privado que ha mostrado este Gobierno. No necesitamos más impuestos, necesitamos atraer inversión privada: concesiones, APP, inversión que genere empleo formal. Ese músculo privado debe aportar al menos el 35% de la inversión que necesitamos”, respondió Cepeda.

Seguridad y “mano firme” contra grupos armados

Cepeda fue contundente en seguridad: rechazó la estrategia de “pasitos” con grupos armados y anunció que, bajo su eventual gobierno, la política sería de mano dura. “En mi gobierno se acaba ese mismo día la falsa ‘paz total’. Devolveremos la dignidad a las Fuerzas y liberaremos 400 municipios que hoy están a merced de la ilegalidad”, afirmó. Rechazó ceses al fuego bilaterales que, según él, han favorecido al narcotráfico y las estructuras criminales.

¿Negociación o fuerza?

“Primero está la seguridad de los ciudadanos. No más concesiones que legitimen al narco. Nuestra prioridad será el restablecimiento del Estado y la protección de la población”, añadió.

Política exterior y defensa de los intereses nacionales

Sobre diplomacia, Cepeda pidió un cese al fuego en Israel y diálogo por la solución de dos estados, pero mantuvo una postura firme frente a Venezuela: “No podemos normalizar relaciones con un régimen que protege grupos armados y facilita el narcotráfico”.

Además, cuestionó el tono del presidente Petro en la ONU y defendió la alianza con Estados Unidos como vital para la seguridad y la economía colombiana.

¿Qué ofrece frente a la figura de Petro?

“Experiencia, carácter y orden. He enfrentado y derrotado a Petro varias veces en el Congreso; esa capacidad de liderazgo es la que ofrezco para 2026”, concluyó Cepeda.

La entrevista cerró con Cepeda reafirmando su propósito de unir a la oposición y garantizar un liderazgo que, según él, combina experiencia legislativa y firmeza ejecutiva para enfrentar los retos fiscales, de seguridad y diplomáticos del país.