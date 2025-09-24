CANAL RCN
Colombia Video

Efraín Cepeda: “Con experiencia y firmeza vamos a derrotar a Petro”

La entrevista de Tribuna RCN con el expresidente del Congreso dejó propuestas sobre seguridad, economía y relaciones exteriores, y una mecánica clara para enfrentar al Gobierno.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una nueva edición de Tribuna RCN, el precandidato del Partido Conservador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, habló de presupuesto, reforma tributaria, seguridad, diplomacia y la estrategia para elegir un candidato único de la oposición.

Gustavo Bolívar: "Hasta dónde vamos a mover la línea ética"
RELACIONADO

Gustavo Bolívar: "Hasta dónde vamos a mover la línea ética"

¿Cree que el próximo gobierno necesitará una reforma tributaria?

“No son las cuentas públicas las que están bien; lo que está mal es el desprecio por el sector privado que ha mostrado este Gobierno. No necesitamos más impuestos, necesitamos atraer inversión privada: concesiones, APP, inversión que genere empleo formal. Ese músculo privado debe aportar al menos el 35% de la inversión que necesitamos”, respondió Cepeda.

Seguridad y “mano firme” contra grupos armados

Cepeda fue contundente en seguridad: rechazó la estrategia de “pasitos” con grupos armados y anunció que, bajo su eventual gobierno, la política sería de mano dura. “En mi gobierno se acaba ese mismo día la falsa ‘paz total’. Devolveremos la dignidad a las Fuerzas y liberaremos 400 municipios que hoy están a merced de la ilegalidad”, afirmó. Rechazó ceses al fuego bilaterales que, según él, han favorecido al narcotráfico y las estructuras criminales.

¿Negociación o fuerza?

“Primero está la seguridad de los ciudadanos. No más concesiones que legitimen al narco. Nuestra prioridad será el restablecimiento del Estado y la protección de la población”, añadió.

Política exterior y defensa de los intereses nacionales
Sobre diplomacia, Cepeda pidió un cese al fuego en Israel y diálogo por la solución de dos estados, pero mantuvo una postura firme frente a Venezuela: “No podemos normalizar relaciones con un régimen que protege grupos armados y facilita el narcotráfico”.

Además, cuestionó el tono del presidente Petro en la ONU y defendió la alianza con Estados Unidos como vital para la seguridad y la economía colombiana.

¿Qué ofrece frente a la figura de Petro?

“Experiencia, carácter y orden. He enfrentado y derrotado a Petro varias veces en el Congreso; esa capacidad de liderazgo es la que ofrezco para 2026”, concluyó Cepeda.

Abelardo De la Espriella: "La mejor reforma para Colombia es que se caiga el régimen de Venezuela"
RELACIONADO

Abelardo De la Espriella: "La mejor reforma para Colombia es que se caiga el régimen de Venezuela"

La entrevista cerró con Cepeda reafirmando su propósito de unir a la oposición y garantizar un liderazgo que, según él, combina experiencia legislativa y firmeza ejecutiva para enfrentar los retos fiscales, de seguridad y diplomáticos del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Buenaventura

Preocupante deserción escolar en Buenaventura por amenazas de reclutamiento

Barranquilla

Nueve muertos y siete hospitalizados por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla

Antioquia

Líder juvenil del Centro Democrático fue asesinado en Chigorodó, Antioquia

Otras Noticias

Viral

Preocupación: reconocido actor de series infantiles es visto habitando en las calles

Las impactantes imágenes han generado conmoción entre los más fieles fanáticos de diferentes programas de Nickelodeon.

Artistas

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables

Claudia Cardinale, diva del cine italiano, falleció a los 87 años en Francia. Conozca cinco películas inolvidables para recordar su legado en la gran pantalla.

Enfermedades

Cinco signos que anticipan los riesgos de sufrir un ACV, según especialista

Finanzas personales

Bancos en Colombia actualizan límites de retiro en cajeros: estos son los montos

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo