Efraín Cepeda: “Con experiencia y firmeza vamos a derrotar a Petro”
La entrevista de Tribuna RCN con el expresidente del Congreso dejó propuestas sobre seguridad, economía y relaciones exteriores, y una mecánica clara para enfrentar al Gobierno.
En una nueva edición de Tribuna RCN, el precandidato del Partido Conservador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, habló de presupuesto, reforma tributaria, seguridad, diplomacia y la estrategia para elegir un candidato único de la oposición.
¿Cree que el próximo gobierno necesitará una reforma tributaria?
“No son las cuentas públicas las que están bien; lo que está mal es el desprecio por el sector privado que ha mostrado este Gobierno. No necesitamos más impuestos, necesitamos atraer inversión privada: concesiones, APP, inversión que genere empleo formal. Ese músculo privado debe aportar al menos el 35% de la inversión que necesitamos”, respondió Cepeda.
Seguridad y “mano firme” contra grupos armados
Cepeda fue contundente en seguridad: rechazó la estrategia de “pasitos” con grupos armados y anunció que, bajo su eventual gobierno, la política sería de mano dura. “En mi gobierno se acaba ese mismo día la falsa ‘paz total’. Devolveremos la dignidad a las Fuerzas y liberaremos 400 municipios que hoy están a merced de la ilegalidad”, afirmó. Rechazó ceses al fuego bilaterales que, según él, han favorecido al narcotráfico y las estructuras criminales.
¿Negociación o fuerza?
“Primero está la seguridad de los ciudadanos. No más concesiones que legitimen al narco. Nuestra prioridad será el restablecimiento del Estado y la protección de la población”, añadió.
Política exterior y defensa de los intereses nacionales
Sobre diplomacia, Cepeda pidió un cese al fuego en Israel y diálogo por la solución de dos estados, pero mantuvo una postura firme frente a Venezuela: “No podemos normalizar relaciones con un régimen que protege grupos armados y facilita el narcotráfico”.
Además, cuestionó el tono del presidente Petro en la ONU y defendió la alianza con Estados Unidos como vital para la seguridad y la economía colombiana.
¿Qué ofrece frente a la figura de Petro?
“Experiencia, carácter y orden. He enfrentado y derrotado a Petro varias veces en el Congreso; esa capacidad de liderazgo es la que ofrezco para 2026”, concluyó Cepeda.
La entrevista cerró con Cepeda reafirmando su propósito de unir a la oposición y garantizar un liderazgo que, según él, combina experiencia legislativa y firmeza ejecutiva para enfrentar los retos fiscales, de seguridad y diplomáticos del país.