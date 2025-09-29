Miguel Uribe Londoño: "Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy conversamos con Miguel Uribe Londoño, precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático.

¿Qué ambiente sintió en Estados Unidos en medio de la compleja coyuntura entre ambos países, desde la descertificación hasta la revocatoria de la visa al presidente Petro?

“Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro. La visa es para quitársela a Petro, la descertificación es a Petro, no a los colombianos. Estados Unidos no tiene nada contra Colombia, por eso hizo una exención con la descertificación de 12 meses; le pone unas condiciones a ver si él las quiere cumplir o no, es porque Petro no cumple en el compromiso que tiene de combatir el narcotráfico”.

“No es contra Colombia, a Colombia no le va a pasar nada. Los colombianos no tenemos por qué dejarnos distraer ni de la descertificación ni de la visa, que es lo que Petro quiere: distraernos en sus problemas personales para que no tengamos que mirar hacia donde debemos hacerlo”.

¿Qué haría usted en materia de paz y defensa, o qué debería hacer el siguiente Gobierno?

“Cancelar todos esos acuerdos y conversaciones porque es que la impunidad no es seguridad. No se puede seguir permitiendo que la gente no pague por sus crímenes, eso hay que acabarlo todo, no le conviene a Colombia”.

“Que los colombianos sepan que estamos viviendo en la inseguridad o no es competente para controlarla, o quiere que sea así. Y yo pienso que es lo segundo. Petro no quiere que haya seguridad para poder llevar adelante su propósito de ver cómo desestabiliza Colombia, como lo lleva al caos y desorden para él tratar de quedarse”.

“Es cuestión de voluntad. Estamos como estamos porque Petro no quiere controlar el crimen ni a los violentos, ni la extorsión ni nada de los problemas que tenemos de seguridad”.

¿Cómo está, ha recibido protección; ha recibido amenazas?

“A Miguel no le dieron seguridad, Petro no le quiso dar seguridad. Miguel, dos días antes del día que lo mataron, había pasado su última solicitud pidiendo refuerzo de su mínimo esquema de seguridad, y nunca se lo quisieron dar”.

“En el caso mío me han dado una seguridad, no sé si será suficiente porque a mí también ya me está empezando a hostigar Petro, no sé dónde eso termine. El responsable político de la muerte de Miguel es Petro”.

¿Esos hostigamientos se han convertido en amenazas?

“Simplemente deduzco que los mismos que mataron a Miguel para que él no fuera presidente de Colombia, que esa es la primera razón, y la segunda para silenciarlo y acabar con sus ideas, quieran hacerlo conmigo también”.