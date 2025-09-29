CANAL RCN
Colombia Video

Miguel Uribe Londoño: "Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro"

Por los micrófonos de Tribuna RCN pasó Miguel Uribe Londoño, precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy conversamos con Miguel Uribe Londoño, precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático.

Efraín Cepeda: “Con experiencia y firmeza vamos a derrotar a Petro”
RELACIONADO

Efraín Cepeda: “Con experiencia y firmeza vamos a derrotar a Petro”

¿Qué ambiente sintió en Estados Unidos en medio de la compleja coyuntura entre ambos países, desde la descertificación hasta la revocatoria de la visa al presidente Petro?

“Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro. La visa es para quitársela a Petro, la descertificación es a Petro, no a los colombianos. Estados Unidos no tiene nada contra Colombia, por eso hizo una exención con la descertificación de 12 meses; le pone unas condiciones a ver si él las quiere cumplir o no, es porque Petro no cumple en el compromiso que tiene de combatir el narcotráfico”.

“No es contra Colombia, a Colombia no le va a pasar nada. Los colombianos no tenemos por qué dejarnos distraer ni de la descertificación ni de la visa, que es lo que Petro quiere: distraernos en sus problemas personales para que no tengamos que mirar hacia donde debemos hacerlo”.

¿Qué haría usted en materia de paz y defensa, o qué debería hacer el siguiente Gobierno?

“Cancelar todos esos acuerdos y conversaciones porque es que la impunidad no es seguridad. No se puede seguir permitiendo que la gente no pague por sus crímenes, eso hay que acabarlo todo, no le conviene a Colombia”.

“Que los colombianos sepan que estamos viviendo en la inseguridad o no es competente para controlarla, o quiere que sea así. Y yo pienso que es lo segundo. Petro no quiere que haya seguridad para poder llevar adelante su propósito de ver cómo desestabiliza Colombia, como lo lleva al caos y desorden para él tratar de quedarse”.

“Es cuestión de voluntad. Estamos como estamos porque Petro no quiere controlar el crimen ni a los violentos, ni la extorsión ni nada de los problemas que tenemos de seguridad”.

Juana Londoño: “Quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia”
RELACIONADO

Juana Londoño: “Quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia”

¿Cómo está, ha recibido protección; ha recibido amenazas?

“A Miguel no le dieron seguridad, Petro no le quiso dar seguridad. Miguel, dos días antes del día que lo mataron, había pasado su última solicitud pidiendo refuerzo de su mínimo esquema de seguridad, y nunca se lo quisieron dar”.

“En el caso mío me han dado una seguridad, no sé si será suficiente porque a mí también ya me está empezando a hostigar Petro, no sé dónde eso termine. El responsable político de la muerte de Miguel es Petro”.

¿Esos hostigamientos se han convertido en amenazas?

“Simplemente deduzco que los mismos que mataron a Miguel para que él no fuera presidente de Colombia, que esa es la primera razón, y la segunda para silenciarlo y acabar con sus ideas, quieran hacerlo conmigo también”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Capturan a estafador de Marketplace en Bucaramanga: publicaba anuncios falsos de venta de vehículos

Popayán

Capturan a 7 integrantes de ‘Los Queseros’: estructura dedicada al hurto de motocicletas y vehículos

Abuso sexual

En tiempo récord hallaron a extranjero acusado de abusar a una joven de 22 años en Cundinamarca

Otras Noticias

Super Bowl

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El espectáculo será transmitido el 8 de febrero de 2026 y va a ser presentado por Apple Music.

México

¿Hay una tercera víctima en el caso de B-King y Regio Clown? Revelador testimonio genera preocupación

El caso de B-King en México da un nuevo giro tras las declaraciones de su mánager, quien sugiere que habría un tercer desaparecido.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de septiembre de 2025

Fútbol Profesional Colombiano

Revelan el primer técnico que fue descartado para Santa Fe: "no viene"

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos