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Economía

Gobierno aumentaría hasta en un 75% los aranceles a Ecuador: este es el borrador de decreto

Dependiendo del producto, el arancel quedaría en 35%, 50% o 75%.

Colombia y Ecuador.
Colombia y Ecuador. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
02:22 p. m.
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Este viernes 17 de abril, se conoció el borrador del decreto del Ministerio de Comercio con el que se subirían los aranceles a Ecuador hasta en un 75 %.

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La tensión entre Colombia y Ecuador ha aumentado en los últimos meses. Hace pocos días, el país vecino anunció el incremento de los aranceles al 100 %. Esto, por causa de lo que llamó “falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza”.

Conflicto económico entre ambos países con los aranceles

Por eso, indicó que, desde el viernes 1 de mayo, los aranceles iban a pasar del 50 % al 100 %. “Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, precisó el Ministerio de Comercio ecuatoriano.

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Los aranceles han aumentado en este primer semestre del año. El 21 de enero, Ecuador anunció que iba a ser del 30 % bajo las mismas causas: la falta de acciones en la frontera.

Acto seguido, Colombia optó por la misma medida de forma recíproca sobre 73 productos ecuatorianos y otras medidas de restricción. La situación continuó escalando y desde el 1 de marzo, los aranceles de Ecuador a Colombia pasaron del 30 % al 50%.

Productos ecuatorianos tendrían aranceles del 35 %, 50 % y 75%

Frente al incremento hasta el 100 %, el Gobierno colombiano sostiene que “impide que cualquier exportación sea económicamente viable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional y agrava aún más la tensión”.

Las estimaciones indican que 15 productos tendrían una reducción drástica de importaciones.

Con el borrador de decreto, se menciona que la tasa arancelaria sería del 35 %, un 50 % y un 75 % para los productos ecuatorianos. Además, entrarían a regir a partir del 1 de mayo.

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