"La oposición está enviando amigos a Estados Unidos para decir que somos amigos de los narcos": Presidente Petro

En el Páramo del Almorzadero en el departamento de Santander, el presidente Gustavo Petro, habló con la comunidad de la región sobre la Ley de delimitación de Páramos, que busca establecer como sistemas estratégicos a estos ecosistemas con la finalidad de velar por su preservación, restauración y uso sostenible.

Mientras el jefe de Estado explicaba a los campesinos de la región las bondades de estos, no perdió la oportunidad para manifestar que en Colombia están criminalizando la actividad de los campesinos en estos ecosistemas y esto no debería ser así. "No hay nadie hoy en cualquier sector de la sociedad colombiana que pueda cuidar mejor los páramos que quienes han vivido allí, quienes han tenido a sus padres allí, quienes se han enamorado allí", destacó el mandatario.

Por otro lado, señaló que a veces es tildado de ser amigo de los narcotraficantes porque no agiliza procesos para fumigar la hoja de coca. "Ahí es donde no está el problema. Este no está en el seno del pueblo, nuestra política no es criminalizar al pueblo. Por eso nadie que viva en los páramos de Colombia será criminalizado en mi Gobierno", apuntó.

Respecto a esto, el presidente Gustavo Petro, aseguró que hay sectores de oposición que "mandan amigos" para hablar con funcionarios norteamericanos a decirles "es que Petro es amigo de los narcotraficantes porque no fumiga los cultivos de hoja de coca".

“Están mandando amigos de quienes no nos quieren a los Estados Unidos para que vayan allá a los altos funcionarios a decir es que Petro es amigo de los narcotraficantes porque no fumiga los cultivos de hoja de coca, o porque le ha dicho y al Ejército y a la Policía que nuestro enemigo no es el campesinado. Y hasta algunos convencen”, aseguró durante la intervención.

También, fue enfático al afirmar que no está de acuerdo que en el Páramo de Santurbán haya minería de oro a gran escala, aduciendo que la potencia mundial de la vida es el agua y la naturaleza.