“¿Y entonces más guerra?": presidente Gustavo Petro sobre diálogo con 'Iván Márquez'

Dentro del proyecto de 'paz total', aprobado por el Congreso, el Gobierno abrió la puerta para dialogar con disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez. Este anuncio en su momento no fue bien recibido por algunos sectores políticos y de la sociedad, debido a que Luciano Marín Arango, luego de ser jefe negociador de paz en La Habana y firmar el acuerdo en 2016, decidió retomar las armas.

Sin embargo, se ha conocido que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría tenido acercamientos con la Segunda Marquetalia. El funcionario señaló anteriormente que "la 'paz total' nace de escuchar a las personas que han vivido permanentemente la dinámica de violencia armada (…) con todo el mundo hay que dialogar”.

Eso sí, ha dejó claro que el diálogo no significa el desconocimiento de responsabilidades jurídicas ni penales.

Sobre este tema, la pregunta es ¿realmente ‘Márquez’ quiere la paz? Según el presidente Gustavo Petro en diálogo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sí. Eso es lo que ha manifestado el comandante de la Segunda Marquetalia.

“Pero ya no es el comandante que pensábamos antes porque quedó aislado. Es un individuo que, en mi opinión, tomó una malísima decisión”, dijo Petro y se refirió a su rearme.

(…) por el material que leí, por las grabaciones que escuché, los llevaron y se dejaron llevar a las armas de nuevo. Ese es el gran error garrafal que les costó la vida la mayoría de ellos y a Márquez su físico. Eso tiene un costo político, es una equivocación radical.

El mandatario colombiano reitero que se puede discutir la opción de una pacificación. “Yo no le veo problemas a eso, si se discute y vemos en qué porque si no, pues no tendría ninguna función”.

¿Quién es 'Iván Márquez'?

Nació en Florencia, Caquetá, y es abogado de profesión. Tiene 67 años, fue comandante de los bloques Caribe y Noroccidental de las Farc-EP y actualmente de la Segunda Marquetalia.

Aunque tras el acuerdo de paz obtuvo una curul en el Senado, nunca se posesionó argumentando razones insalvables, entre ellas la captura de ‘Jesús Santrich’. Posteriormente, ‘Márquez’ se alejó del proceso, excactamente en abril de 2018, cuando salió del Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle, en el departamento de Caquetá.

En 2019 junto a ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa' y una veintena de hombres y mujeres armados con fusiles, anunció “que ha comenzado la Segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”. Actualmente, esa disidencia tiene presencia en Venezuela y en cuatro departamentos de Colombia. Cerca de mil hombres harían parte de la estructura criminal.

Dentro de su prontuario se cuentan delitos como homicidio, secuestro, reclutamiento ilícito, desplazamiento y otras conductas delictivas.

Lo que se sabe de la salud de 'Iván Márquez'

Este año el disidente sufrió un atentado en Venezuela lo que provocó rumores sobre su muerte, sin embargo, en septiembre se conoció que ‘Iván Márquez’ tuvo una lesión en la cabeza debido a una esquirla y habría perdido algunos dedos.

Fue internado en un hospital de Caracas y se esperaba que su recuperación tardara aproximadamente ocho meses.

