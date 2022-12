Presidente Petro habló sobre la actitud de Uribe hacia su Gobierno

Uribe y Petro. Agua y aceite. Oposición mutua. Cuando Álvaro Uribe fue presidente de Colombia, uno de sus principales contrincantes políticos fue Gustavo Petro y se esperaba que ahora, con la llegada de este último al poder, la relación entre ambos continuara entre las polémicas y los rifirrafe. Sin embargo no ha sido así, pues el exmandatario se ha mostrado respetuoso, en busca de respaldar al nuevo gobierno con el objetivo común de buscar el bien de Colombia.

Ha llamado la atención el tono conciliador de ambos, algo que el propio Petro reconoció en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, como algo positivo para terminar con “esa polarización tonta”.

La relación con Uribe y la oposición

El presidente Petro dijo que “con Uribe hemos logrado algo y es bajar la polarización que teníamos en las calles. Una cosa es la relación personal y otra es como se lleva esto al barrio, a la plaza pública. Hoy por hoy siento que eso ha bajado”.

Por otro lado, el mandatario de los colombianos explicó que algo positivo que se ha dado cuenta en estos primeros meses como presidente de Colombia es que “tanto la sociedad que cree en ese proyecto, como la que apuesta por nosotros, tiene más la intención de salir hacia adelante. Es un ambiente positivo que hay que mantener”.

“Oposición tonta”

Luego de años de fungir como opositor en la esfera política, el presidente Petro expresó que “la polarización tonta terminaría generando más problemas” para el país. De ese mismo modo, aseguró que no ha tenido más encuentros con Álvaro Uribe, aparte de los que se han hecho públicos para los colombianos.

No he dialogado con Uribe más allá de lo que se ha hecho público.

Un uribista en diálogos con el ELN

Uno de los personajes que llamó la atención en medio de las designaciones para la mesa de diálogos con el ELN, fue José Félix Lafaurie, un uribista de vieja data, presidente de Fedegan y esposo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. A propósito de esta decisión, el presidente Petro explicó en dialogo con Noticias RCN que “la paz se hace entre rivales. Si se hace entre personas que coinciden no se logra una paz segura. Pueden surgir es nuevos problemas. Ahí hay gente que no votó por mí y ha estado en otras orillas, pero me parece importante porque van a tener información de primera mano y eso va a generar confianza”.

Sobre el papel de Lafaurie, Petro resaltó su experiencia en el tema de tierras. “Veníamos hablando de las tierras. Estas son un elemento fundamental de la paz".