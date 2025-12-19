Petro rechaza llamado de Maduro y advierte que no puede dar órdenes al Ejército colombiano

El presidente Gustavo Petro marcó distancia este jueves frente a un llamado del mandatario venezolano Nicolás Maduro para una coordinación directa entre las Fuerzas Militares de ambos países, y fue enfático en señalar que el gobernante vecino no puede dar órdenes al Ejército colombiano.

Petro respondió así a las declaraciones de Maduro, quien pidió a los militares de Colombia y Venezuela unirse para proteger la soberanía regional en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue aeronaval en el Caribe.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó el presidente colombiano al ser consultado sobre la posibilidad de un apoyo directo de las Fuerzas Militares de Colombia a Venezuela. Agregó que cualquier relación bilateral debe construirse sobre el respeto mutuo entre Estados soberanos.

El jefe de Estado subrayó que esa limitación es recíproca. “Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, remarcó, al insistir en que no existe ningún marco legal o político que permita ese tipo de subordinación entre fuerzas armadas nacionales.

Petro: solo una constituyente permitiría un mando militar supranacional

Petro explicó que la única vía para que un jefe de Estado pueda dar órdenes a militares de otros países sería a través de un proceso constituyente de carácter regional, sustentado en la soberanía popular. Según dijo, solo así podría pensarse en una articulación profunda entre naciones como Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela.

“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército”, reiteró.

En ese contexto, el mandatario colombiano también se refirió al ELN, al que calificó como “la única organización armada binacional” integrada por colombianos y venezolanos. Petro fue contundente al señalar que esa guerrilla es “enemiga de Colombia, de Venezuela y de Latinoamérica”, y responsabilizó su accionar violento del aumento de homicidios en regiones fronterizas como el Catatumbo.

Cabe recordar que los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, iniciados en noviembre de 2022, fueron suspendidos en agosto de 2024 tras el vencimiento del último cese al fuego bilateral.

Finalmente, el presidente se refirió a la situación política en Venezuela y reiteró sus dudas sobre las elecciones en ese país. “Tengo una inmensa duda sobre las elecciones venezolanas; lo dije públicamente. Yo no fui a la posesión, así como no fueron otros países latinoamericanos”, afirmó.

Petro añadió que, a su juicio, Venezuela enfrenta una amenaza mayor: “Una cosa es la dictadura y otra es la invasión; la invasión es peor”, dijo, al advertir que tanto Colombia como el país vecino estarían expuestos a ese escenario, según sus propias declaraciones.