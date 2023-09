Nicolás Petro confiesa que su papá sí sabía de dineros irregulares en la campaña

El caso de Nicolás Petro sigue dando de qué hablar. Esto luego de que en las recientes horas se conociera que el próximo 20 de noviembre será la audiencia pública contra el hijo del actual presidente del país por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Sin embargo, durante la mañana de este sábado, la Revista Semana reveló que el pasado 2 de agosto, cuando Nicolás Petro se encontraba en la Fiscalía y a la espera de la decisión que hoy le permite permanecer en su vivienda por la medida de libertad condicional, confesó que su papá, sí tenía conocimiento de los dineros irregulares que habían ingresado a la campaña presidencial.

Cabe mencionar que todo esto se desata justamente después de que el mandatario colombiano decidiera visitar a su hijo en Barranquilla el pasado 21 de agosto.

En contexto: Las citaciones de la Fiscalía por la visita del presidente Petro a su hijo Nicolás

La confesión de Nicolás Petro

Durante su estancia en la Fiscalía, Nicolás aseguró que su padre siempre tuvo conocimiento de que quien financiaba sus eventos y campaña era Euclides Torres. “Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña (…) yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; él, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”.

Incluso, especificó que cada vez que se iba a realizar un evento, se le daba aviso al senador Pedro Flórez y él era el encargado de conseguir el dinero. “Él una vez me comentó que entre Euclides Torres y él (Pedro Flórez) tenían una empresa fachada, nunca me dijo el nombre, pero me dijo que a través de esa empresa era que legalizaban esos recursos”.

Adicional a esto, Nicolás Petro confesó que aunque en un documento se había establecido que Verónica Alcocer, actual primera dama, iba a ser la encargada de gestionar la campaña en el Caribe, el mismo Gustavo Petro lo delegó a él y a Flórez, actual senador del Pacto Histórico, como encargados.