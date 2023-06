“El poder ensombrece y hay que cuidar el corazón”: el otro mensaje del presidente Petro en respuesta a crisis

La justicia de Colombia anunció este jueves que llamará a declarar a dos de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro en un caso "aberrante" de escuchas ilegales a una exniñera, a quien le adjudicaron una falsa relación con narcotraficantes del Clan del Golfo, según anunció el fiscal general, Francisco Barbosa.

Lea también: Miembros del Pacto Histórico y seguidores de Gustavo Petro rechazaron chuzadas

Al respecto, el mandatario colombiano se refirió este viernes 2 de junio en medio de una ceremonia de ascenso a subtenientes de las fuerzas armadas. “El poder ensombrece y hay que cuidar el corazón”, dijo Petro, quien aseguró que “las puertas del Palacio (de Nariño) están abiertas para toda investigación”.

Petro, quien lamentó el escándalo de su ex jefa de Gabinete, profundizó: “Cualquiera que cometa una tropelía contra la dignidad humana por x o y razón, equivocado o de manera premeditada, no puede seguir allí. Tiene que haber un respeto fundamental que no solo comienza al interior, sino que tiene que ser también del Gobierno respecto a la fuerza pública”.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba y quien en cierta forma era mi mano derecha en el punto de vista administrativo. No han parado a pensar en una mujer recién parida con un hecho que la hace sentir en la zozobra y que reaccionó sobre la ley”, afirmó el presidente.

La despedida de Sarabia

Posteriormente, Laura Sarabia agradeció el respaldo del mandatario en medio del escándalo por las presuntas chuzadas ilegales a dos de sus empleadas. "Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular", trinó en su cuenta de Twitter.

“Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre, de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”, manifestó Sarabia.

Faltan las palabras de Armando Benedetti

Se espera que en las próximas horas se pronuncia el exembajador de Venezuela Armando Benedetti, quien recibió a la exniñera de Laura Sarabia (viajó en un vuelo privado) en Caracas antes de que estallara el escándalo en revista Semana. Continúa la mayor crisis en lo que va del Gobierno Petro.