Habilitado nuevo tramo que evitará trancones en importante vía de Bogotá: 6 carriles beneficiarán a más de 5000 carros

Casi 5000 vehículos que transitan por hora y más de 612.000 ciudadanos de Engativá serán los beneficiados luego de que se habilitara el empalme que une la carrera 114 con la avenida José Celestino Mutis; así lo confirmó la Alcaldía de Bogotá, que junto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entregaron el proyecto que se retrasó casi seis años.

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La obra logrará descongestionar esta zona en la que se generaba un embotellamiento, pasando a tener 3 carriles por sentido entre las carreras 114 y 122 en la localidad de Engativá. Orlando Molano, director del IDU, informó que fueron 1.3 kilómetros entregados en un principio y ahora se incluyeron los 400 metros faltantes para eliminar el embudo que se generaba durante el tramo.

¿Qué más incluye la entrega de la obra en la avenida Mutis?

El proyecto, que se había entregado en 2025 y en el que se invirtieron más de 22 mil millones de pesos, no solo incluye la habilitación de los seis carriles; se habilitaron más de 3.208 metros cuadrados de espacio público, más de 300 metros de ciclorruta y un gimnasio al aire libre para que los residentes de la zona utilicen en cualquier momento.

Como parte de la restauración en la zona, también se aprovechó para sumar 1.251 metros de arte urbano que se plasmó en los murales con imágenes representativas de fauna silvestre.

Otro de los beneficios que se generan con la entrega, será evitar el desvío de vehículos de carga hacia los barrios, ya que podían provocar riesgos viales y conflictos con la comunidad.

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Bogotá continúa entregando proyectos para la ciudadanía

Según la alcaldía, desde 2024 se han entregado 26 proyectos de movilidad, 14 de conservación y más de 6.9 millones de metros cuadrados para tapar huecos, mejorar andenes y contribuir con la seguridad vial.