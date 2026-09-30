Nacional vs. Junior: fecha, hora y dónde ver este partidazo

Atlético Nacional y Junior se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la Liga BetPlay II-2026. El partido, correspondiente a la tercera fecha, se disputará en el Atanasio Girardot desde las 8:00 p. m.

El fútbol colombiano tendrá uno de sus partidos más atractivos de la jornada con el duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

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Los dos equipos se vuelven a encontrar después de disputar la última final del campeonato colombiano, que terminó con el título para el conjunto barranquillero. Ahora se enfrentan por un partido aplazado de la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026.

El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot y tendrá como uno de sus principales atractivos la posible titularidad de James Rodríguez con Atlético Nacional.

¿Cuándo juegan Nacional vs. Junior?

Atlético Nacional recibirá a Junior este miércoles 30 de septiembre, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026.

El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El compromiso había sido aplazado debido a la disponibilidad del escenario deportivo y ahora servirá para que ambos equipos se pongan al día en el calendario.

Nacional llega con 19 puntos y ocupa el quinto lugar, aunque tiene partidos pendientes. Junior, por su parte, aparece en la parte baja de la clasificación con nueve unidades, pero viene de conseguir dos victorias consecutivas bajo la dirección técnica de Sebastián Viera.

¿Dónde ver Nacional vs. Junior en vivo?

El partido entre Nacional y Junior estará disponible por Win+ Fútbol y Win Play.

En el terreno de juego habrá varios nombres que pueden marcar la diferencia. Nacional afronta el compromiso con varias bajas, entre ellas Cristian ‘Chicho’ Arango, Alfredo Morelos, Nicolás Rodríguez y los convocados a la Selección Colombia Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo.

Ese panorama abre la posibilidad para que James Rodríguez sea titular por primera vez con Nacional, después de haber ingresado como suplente en sus anteriores partidos con el equipo antioqueño.

Junior también tendrá una ausencia importante: el arquero Mauro Silveira, quien sufrió una lesión en el rostro y estará fuera aproximadamente 15 días. La buena noticia para el conjunto barranquillero es el regreso de Luis Fernando Muriel, quien vuelve a la convocatoria después de superar una lesión.

Así, el Atanasio Girardot será escenario de una nueva edición del duelo entre dos equipos que hace pocos meses protagonizaron la final del fútbol colombiano.