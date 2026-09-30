VIDEO | Conductor arrastró a un agente de tránsito sobre el capó de su carro en Pereira

Durante un procedimiento de tránsito en Pereira, un conductor arrastró a un agente sobre el capó de su vehículo, para evadir el operativo de control en el que fue requerido.

El incidente quedó registrado en video. Este hecho de intolerancia puso en riesgo la vida del agente de Tránsito que fue arrastrado varios metros.

El conductor del vehículo logró escapar del lugar. Inmediatamente se dispuso un plan candado en el que finalmente lograron detenerlo y aplicar las respectivas sanciones.

Conductor arrastró en el capó de su carro a agente de Tránsito

El agente de Tránsito se encontraba realizando un procedimiento rutinario cuando el conductor con orden de pare, en lugar de detenerse, decidió acelerar con el funcionario sobre el capó del vehículo.

Vecinos e incluso otro agente de Tránsito motorizado pedían al conductor que se detuviera, pero el hombre continuó su camino, arrastrando varios metros al funcionario.

Las imágenes grabadas en videos por parte de los testigos muestran cómo el agente quedó sobre el capó del vehículo mientras este avanzaba. Un segundo agente, que se movilizaba en motocicleta, llegó al lugar e intentó cerrar al conductor, pero el hombre logró escapar.

Cogieron al conductor que arrastró a agente de Tránsito en el capó de su carro

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de tránsito solicitaron el apoyo de la Policía Nacional para localizar al vehículo. Se activó de inmediato un plan candado en la zona, estrategia que consiste en cerrar puntos estratégicos de la ciudad para impedir la movilización de vehículos sospechosos.

El vehículo fue ubicado en el sector de Belmonte, donde se realizó la detención del conductor.

A esta persona se le impusieron los comparendos correspondientes. Adicionalmente, las autoridades procedieron a la inmovilización del carro, medida que se toma en casos de infracciones graves o cuando el conductor representa un riesgo para la seguridad vial.

Al consultar la documentación del vehículo a través de la PDA (dispositivo tecnológico portátil para consultar en tiempo real los antecedentes de vehículos y conductores), se evidenció que SOAT se encontraba vencido desde el 17 de abril de 2026 y la revisión técnico-mecánica desde el 17 de abril de 2025.