Cristina Lombana fue designada por el presidente De la Espriella como secretaria de Transparencia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes la designación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, como su nueva secretaria de Transparencia de Presidencia.

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Lombana asumirá el cargo el próximo jueves 8 de octubre, una vez culmine su periodo en la Sala Especial de Instrucción de la Corte, que desempeña desde finales de 2018.

“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

El choque con el exministro Benedetti

La magistrada es recordada por liderar un allanamiento el 11 de noviembre de 2025 a una de las viviendas del entonces ministro del Interior del gobierno Petro, Armando Benedetti, ubicada en el sector de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico, en medio de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

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En su momento, el exministro la calificó de “loca, demente y delincuente”, y aseguró que dicho allanamiento carecía de sustento jurídico porque dejó de ser congresista en 2022 y no tenía fuero para que la Corte justificara su actuar.

Lombana también fue una de las ponentes del escrito de acusación en la Corte Suprema contra Armando Benedetti por su presunto tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Proyectos (Fonade).

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Magistrados pidieron investigar a Lombana

En agosto de este año, los magistrados de la Sala de Instrucción Franciso Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez pidieron a la Procuraduría investigar a Cristina Lombana por presuntas irregularidades en el caso que lleva la Corte Suprema contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD. En respuesta, Lombana denunció al magistrado Reyes por presunto acoso laboral ante el Comité de Convivencia.

Una vez inicie su rol como secretaria de Transparencia, Cristina Lombana será la encargada de trabajar con el presidente en el diseño de políticas anticorrupción. “Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad", dijo el presidente.