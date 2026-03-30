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Iniciaron las obras de Transmilenio en la carrera Séptima: programe sus recorridos

La reducción de carriles representa una disminución del 33% en la capacidad de la vía, lo que inevitablemente afectará el tráfico.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
07:04 a. m.
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A partir de este lunes 30 de marzo iniciarán las obras sobre el corredor de la carrera séptima, específicamente entre las calles 119 y 121 en sentido norte-sur.

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El inicio de las obras ya generó el cierre de uno de los tres carriles, lo que ha ocasionado leves afectaciones en la movilidad desde tempranas horas de la mañana.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que, pese a los cierres, se garantizará la circulación de dos carriles para los vehículos mixtos. Sin embargo, se prevé que los trancones aumenten en la medida en que avancen los trabajos, que se realizarán por tramos y se extenderán hasta el segundo semestre de 2029.

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Los tres grupos de intervención en las obras de la Séptima

Las obras en la carrera séptima se organizarán en tres grandes grupos; en primer lugar, el Grupo 1 abarcará el tramo comprendido entre las calles 99 y 127; posteriormente, el Grupo 2 se desarrollará desde la calle 127 hasta la 183; y finalmente, el Grupo 3 cubrirá el sector entre las calles 183 y 200, donde además se construirá el patio taller.

De esta manera, los trabajos avanzarán de manera progresiva y simultánea, lo que implica que las intervenciones se irán extendiendo a lo largo del corredor vial conforme se completen las fases previstas.

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El primer cierre se ejecuta en el costado occidental, entre las calles 121 y 119, y en pocos días se iniciarán trabajos frente a la Fundación Santa Fe. Esto significa que los cierres serán simultáneos y progresivos, lo que prolongará las dificultades de movilidad en la zona.

Impacto en la movilidad y vías alternas

La reducción de carriles representa una disminución del 33% en la capacidad de la vía, lo que inevitablemente afectará el tráfico. Aunque se sugieren alternativas como la avenida novena y la carrera 11, estas vías cuentan con solo dos carriles y difícilmente podrán absorber el flujo vehicular de la séptima.

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El IDU insiste en que los beneficios se verán a largo plazo: una reorganización del tráfico, la integración de Transmilenio y la construcción de una cicloruta permanente. Por ahora, los ciudadanos deberán prepararse para mayores trancones y planear sus desplazamientos con tiempo adicional.

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