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Asesinaron a niña de nueve años que estaba jugando en su casa en Cúcuta

La menor se encontraba sola en la vivienda y sujetos armados dispararon en reiteradas ocasiones.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
12:06 p. m.
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Una niña de nueve años identificada como Ana Sofía Duarte fue asesinada en Cúcuta tras un ataque armado contra su vivienda en el barrio Cuberos Niño, sector de La Tomadera.

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La menor se encontraba jugando cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra la casa. La mamá y el papá, quienes se encontraban fuera del hogar en el momento del ataque, llegaron al lugar y trasladaron inmediatamente a la niña hacia un centro asistencial cercano, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas en el tórax.

La mamá y papá fueron avisados por los vecinos

El trágico incidente ocurrió en un contexto de violencia generalizada en Cúcuta durante las últimas horas, donde también se registró una masacre, según informaron las autoridades locales.

La Policía investiga actualmente quiénes estarían detrás de estos ataques armados. Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de responsables ni se conocen hipótesis al respecto.

Masacre dejó tres víctimas

Con respecto a la masacre, se sabe que dejó tres muertes en el sector de El Talento, Anillo Vial Occidental. Frente a este suceso, se cree que guarda relación con la violencia en el Catatumbo correspondiente a disputas entre las disidencias de las Farc y el ELN.

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Desde hace más de un año, esta región ha estado sucumbida en un contexto de violencia sin precedentes. Con base en la Defensoría, la tensión entre los grupos armados ha dejado estragos en Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, entre otros municipios de Norte de Santander y Cesar.

Las estructuras pretenden quedarse con el control, debido a que es zona fronteriza con Venezuela.

El punto de partida para comprender la crisis es el 16 de enero de 2025, cuando comenzó la escalada del ELN contra el Frente 33 de las disidencias. A partir de ese día, son cientos los casos de asesinatos, desplazamientos, confinamientos y masacres.

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