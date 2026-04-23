Con una simple pregunta: así es como delincuentes están robando de manera silenciosa en Bogotá

Una forma de hurto silenciosa se está repitiendo en Bogotá. No hay armas, no hay golpes ni amenazas.

Todo ocurre en segundos, a través de una conversación aparentemente normal que termina dejando a las víctimas sin control sobre sus decisiones.

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Delincuentes están robando de manera silenciosa en Bogotá

Los delincuentes se acercan en la calle, especialmente a mujeres y adultos mayores. Inician con preguntas simples como “¿Estás tomado?” o “¿Te ayudamos a llegar a tu casa?”. En cuestión de segundos, la víctima queda sometida.

Según los casos conocidos, al parecer utilizan sustancias que anulan la voluntad. La persona sigue caminando, hablando y obedeciendo, pero ya no decide por sí misma.

Un video evidencia uno de estos hechos: una mujer camina sola, es abordada por una pareja, conversan brevemente mientras ella sostiene una botella. Lo que sigue ocurre sin resistencia visible.

Un familiar relató:

Primero la voz de una señora, ella le entró en confianza, luego llegó el señor por detrás y de un momento a otro quedó perdida.

Minutos después, la mujer ya no tenía control de sus actos. Fue guiada por los delincuentes incluso hasta su vivienda, donde terminó entregando sus pertenencias.

El familiar agregó:

La señora fue hasta la casa, sacó un dinero, sacó joyas y de un momento a otro se perdieron.

En este estado, los delincuentes no tienen límites. Logran que las víctimas entreguen claves, retiren dinero o abran sus casas, mientras permanecen aparentemente tranquilas, pero completamente sometidas.

Tras el hecho, el mismo familiar explicó lo ocurrido:

Fui y la recogí donde estaba en el punto, estaba asustada, bueno, fui y la llevé a la casa. Colocamos la respectiva denuncia. Eh, la llevé a la casa y le hice quitar toda la ropa, se bañó y quedó en un momento quedó profunda de sueño hasta el otro día volvió a levantarse.

Adulto mayor fue engañado y robado tras salir de una EPS en Bogotá

Otro caso revela el mismo patrón. Un adulto mayor fue abordado al salir de una EPS. Todo comenzó con una pregunta.

Un familiar contó:

El salió de la EPS y se acuerda que se le acercaron unos tipos, pero le preguntaron que si él era pensionado. Y él le dijo, "Sí, yo soy pensionado y vengo a reclamarme unos medicamentos." Entonces le dijeron que el tipo le pasó un papel a mi papá con un esfero, pero que no sabe nada más. Se siente con dolor de garganta, que le arden los ojos, que se siente mareado y yo como así. Me dice, "Sí, es que que no sabe qué le pasó.

Horas después, el hombre apareció desorientado, sin recordar nada de lo ocurrido durante gran parte del día.

El familiar añadió:

Gracias a Dios, él no le pasó nada, pero le puede pasar a alguien más y eso es lo que yo no quiero. Pero imagínate desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿qué hizo él? ¿Dónde estuvo? Llegó a la casa, encendió la estufa, se le quemó una olla, que él no se acuerda de nada, o sea, él no se acuerda del transcurso de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Finalmente, la alerta está puesta especialmente en adultos mayores, pensionados y personas que se movilizan solas, quienes pueden ser abordados fácilmente por estos delincuentes que, sin necesidad de armas, logran someter a sus víctimas en cuestión de segundos.