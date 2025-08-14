CANAL RCN
Colombia Video

Ocho millones de dólares: lo que se ha invertido en plan para asesinar políticos en Medellín

Noticias RCN conoció detalles del plan criminal que buscaría atentar contra la vida del alcalde Federico Gutiérrez y varios políticos más en Medellín.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
07:24 a. m.
En las recientes horas se han conocido más detalles sobre un supuesto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su secretario de seguridad y cuatro concejales del Centro Democrático.

Plan criminal busca atentar contra políticos en Medellín

La Fiscalía General de la Nación, recibió un documento en el que se denuncian amenazas contra varias personas, incluyendo a Miguel Uribe.

Noticias RCN tuvo acceso al documento enviado a la directora seccional de fiscalías Medellín y en el que el secretario de Seguridad, Manuel Villa, le hace saber a la funcionaria, la información que recibió sobre un plan para asesinar a varios líderes políticos del país.

“Para la semana del 26 de mayo un fiscal en labores realizadas en una cárcel, allí un detenido de alto perfil le indica que las guerrillas Farc y GP, destinaron ocho millones de dólares para asesinar a varios políticos de la derecha y la lista”, se lee en el documento.

Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, se refirió a los hechos y aseguró que “el documento escrito, lo conocimos el 20 de junio a través de la Secretaría de Seguridad del Distrito de Medellín, pero allí se hace una afirmación: que desde antes del 26 de mayo, ellos ya tenían conocimiento sobre esa información, cuando me refiero a ellos es a la Fiscalía”.

El presunto ataque estaría planeado para que se perpetrara en medio de un recorrido por los barrios de la ciudad.

Revelan detalles del plan criminal para atentar contra alcalde Gutiérrez

El alcalde, Federico Gutiérrez, indicó que no tiene miedo y que no piensa callarse. “Yo tengo una cosa clara, nosotros no nos vamos a callar, yo no les tengo miedo”.

Por su parte, Manuel Villa, secretario de Seguridad, indicó que tras conocer las amenazas y los detalles del plan criminal, tiene más ganas de seguir “luchando contra las estructuras”.

Según las denuncias, las bandas criminales ya habrían recibido 8 millones de dólares para atentar contra los funcionarios.

