CANAL RCN
Colombia

Así fue el cruel asesinato de dos policías en Morales, Cauca: los atacaron a pie y por la espalda

El doble crimen de los uniformados de la Policía Nacional habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc a plena luz del día.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
09:21 p. m.
En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó el crimen de dos uniformados, en un ataque armado, en Morales, Cauca. Las víctimas fueron asesinadas cuando se movilizaban por una calle de la cabecera del municipio, frente a los vecinos de la zona.

Noticias RCN conoció detalles de la forma cruel en la que disidentes de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc habría atacado sobre el mediodía del 14 de agosto a los dos uniformados.

De acuerdo con la información entregada por los testigos a las autoridades y que habrían quedado registradas en cámaras de seguridad de la zonal llegaron caminando, los interceptaron y les dispararon por la espalda.

Revelan crueles detalles del asesinato de dos policías en Morales, Cauca

Los uniformados fueron atacados a traición, por la espalda, una vez cayeron sobre el pavimento, les robaron el armamento y dejaron en el sitio un artefacto que parecía ser un explosivo.

La comunidad no se acercó al lugar en el que quedaron los cuerpos de los dos patrulleros identificados como: Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles, por miedo a la posible detonación de una bomba.

Sin embargo, poco después, las autoridades verficaron que se trató de una estrategia para poder huir del lugar a pie, tal cual como llegaron para cometer el crimen.

Ofrecen millonaria recompensa por asesinos de policías en Morales

Tras conocerse el doble asesinato, se desarrolló una reunión de seguridad de alto nivel en el Departamento de Policía de Cauca, donde se acordó ofrecer una recompensa por los autores materiales del atroz hecho.

El comandante de la Policía y la Secretaría de Gobierno de Cauca anunciaron una recompensa de hasta $100 millones de pesos para dar con el paradero de los asesinos.

