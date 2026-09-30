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Comunidad denuncia presencia no controlada de habitantes de calle: realizan actos sexuales en plena vía pública

La comunidad pide a las autoridades tener mayor presencia en la zona para evitar que los menores de edad estén expuestos a la venta de drogas, microtráfico y hurtos.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
09:29 a. m.
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Noticias RCN conoció el llamado de la comunidad del sector Calvo Sur, en la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá, debido a una denuncia pública que realizaron por el incremento de habitantes de calle en las zonas verdes y parques del barrio.

Comunidad en Calvo Sur denuncia presencia de habitantes de calle

La situación ha derivado en graves problemas de convivencia y seguridad que afectan especialmente a los menores de edad de la zona.

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Fernando, representante de la comunidad, expuso la gravedad de la situación asegurando que diariamente los habitantes de calle realizan actos obscenos, sexuales, en plena vía pública. Particularmente en los parques del sector de Quintas Ramos y en las inmediaciones del canal de aguas.

“Estamos bastante preocupados, queremos hacer un llamado muy respetuoso a las autoridades. Tenemos varios colegios en el sector donde hay mucha presencia de niños menores de edad, y se están viendo demasiado afectados por esta situación, actos obscenos casi que, a toda hora del día, venta de drogas, microtráfico, hurtos”, aseguró el ciudadano.

La comunidad también señaló que han agotado las vías institucionales sin obtener respuesta efectiva.

Ciudadanos piden ayuda y presencia de las autoridades

"Desgraciadamente nos estamos viendo muy abandonados por las autoridades. Nosotros ya hemos enviado cartas a la Alcaldía Mayor, a la Alcaldía Menor, a la Secretaría de Seguridad, a todas las instituciones que tienen que ver con esta problemática", indicó el vocero comunitario.

Según el testimonio de los habitantes, el problema se habría extendido desde el barrio San Bernardo, sector cercano donde existe una concentración importante de habitantes de calle.

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"Al parecer la problemática se nos está extendiendo, ellos están viniendo a ver dónde se pueden ubicar y nos están tomando prácticamente todas las laderas del río Fucha para poderse ubicar en esta zona", explicó Fernando.

Los residentes agregaron que junto con la llegada de población en situación de calle también se ha incrementado el microtráfico de drogas y la inseguridad general en el sector.

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