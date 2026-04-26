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Bogotá lanza Ruta IN para formalizar a más de 10.000 vendedores informales

La estrategia incluye formación académica flexible, capacitación para el trabajo y acompañamiento psicosocial.

Noticias RCN

abril 26 de 2026
11:00 a. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, anunció la puesta en marcha de la Ruta IN, una estrategia integral que busca ofrecer alternativas económicas y sociales a más de 10.000 vendedores informales en condición de vulnerabilidad.

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El plan se implementa a través del Instituto para la Economía Social (IPES) y se enmarca en el Decreto 117 de 2026, que establece herramientas jurídicas y técnicas para la reorganización del espacio público.

Según cifras oficiales, entre 2024 y 2025 se caracterizaron más de 19.000 vendedores informales, de los cuales el 55% enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Frente a este panorama, el IPES avanza en la creación de espacios comerciales seguros y programas de formación que permitan una transición sostenible hacia la formalidad.

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Ruta IN: oportunidades con enfoque social y de género

La estrategia contempla alternativas como 31 puntos comerciales, 18 Plazas Distritales de Mercado, quioscos y mobiliario semiestacionario para procesos de reubicación ordenada. Además, incluye formación académica flexible, capacitación para el trabajo y acompañamiento psicosocial.

"En el IPES, la economía social tiene rostro, por eso realizamos un abordaje psicosocial para orientar a profundidad los proyectos de vendedores y vendedoras informales y los invitamos a hacer parte de la ruta de atención integral. Se trata de brindar herramientas y potenciar proyectos de vida", afirmó Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social.

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Más de 500 personas han accedido al bachillerato flexible y más de 1.000 vendedores han participado en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades productivas.

Historias de transformación: del espacio público al emprendimiento

El caso de Carmen, una mujer de 57 años que dejó atrás cuatro décadas en la venta informal para iniciar un emprendimiento de confección junto a sus hijas en Kennedy, refleja el impacto de la estrategia.

Gracias al programa de educación flexible del IPES, está a punto de culminar su bachillerato, demostrando que el acceso a oportunidades puede transformar proyectos de vida y abrir nuevos caminos para las familias bogotanas.

Con estas acciones, la Alcaldía busca reducir los riesgos asociados a las redes ilegales en la venta informal y garantizar que quienes dependen de esta actividad puedan acceder a condiciones más seguras y sostenibles.

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