Bogotá lanza Ruta IN para formalizar a más de 10.000 vendedores informales

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, anunció la puesta en marcha de la Ruta IN, una estrategia integral que busca ofrecer alternativas económicas y sociales a más de 10.000 vendedores informales en condición de vulnerabilidad.

El plan se implementa a través del Instituto para la Economía Social (IPES) y se enmarca en el Decreto 117 de 2026, que establece herramientas jurídicas y técnicas para la reorganización del espacio público.

Según cifras oficiales, entre 2024 y 2025 se caracterizaron más de 19.000 vendedores informales, de los cuales el 55% enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Frente a este panorama, el IPES avanza en la creación de espacios comerciales seguros y programas de formación que permitan una transición sostenible hacia la formalidad.

RELACIONADO Un capturado y un vehículo recuperado tras operativo policial en Ciudad Bolívar

Ruta IN: oportunidades con enfoque social y de género

La estrategia contempla alternativas como 31 puntos comerciales, 18 Plazas Distritales de Mercado, quioscos y mobiliario semiestacionario para procesos de reubicación ordenada. Además, incluye formación académica flexible, capacitación para el trabajo y acompañamiento psicosocial.

"En el IPES, la economía social tiene rostro, por eso realizamos un abordaje psicosocial para orientar a profundidad los proyectos de vendedores y vendedoras informales y los invitamos a hacer parte de la ruta de atención integral. Se trata de brindar herramientas y potenciar proyectos de vida", afirmó Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social.

Más de 500 personas han accedido al bachillerato flexible y más de 1.000 vendedores han participado en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades productivas.

Historias de transformación: del espacio público al emprendimiento

El caso de Carmen, una mujer de 57 años que dejó atrás cuatro décadas en la venta informal para iniciar un emprendimiento de confección junto a sus hijas en Kennedy, refleja el impacto de la estrategia.

Gracias al programa de educación flexible del IPES, está a punto de culminar su bachillerato, demostrando que el acceso a oportunidades puede transformar proyectos de vida y abrir nuevos caminos para las familias bogotanas.

Con estas acciones, la Alcaldía busca reducir los riesgos asociados a las redes ilegales en la venta informal y garantizar que quienes dependen de esta actividad puedan acceder a condiciones más seguras y sostenibles.