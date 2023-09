"Me parece totalmente injusta mi salida": comandante encargado de militares en Tierralta, Córdoba

En entrevista con Noticias RCN, el coronel José Edilberto Lesmes, comandante de la brigada once del Ejército Nacional, responsable de la zona de Tierralta, Córdoba, habló sobre su retiro de la institución por el caso de la agresión a la población que hicieron uniformados haciéndose pasar por disidentes.

Coronel dice que su salida del Ejército es injusta

El uniformado aseguró que estaba de vacaciones y por tal motivo la sanción fue injusta, esto recalcando que jamás dio la orden para que sus hombres se hicieran pasar por disidentes.

"Me duele la salida de mi institución como se está dando, me parece totalmente injusta. Para esos días yo me encontraba en vacaciones, estaba haciendo uso de mis vacaciones”, afirmó el coronel en entrevista con Noticias RCN.

Y continuó explicando Lesmes: “Una vez me entero de los hechos sucedidos, procedo a acortar de manera voluntaria mis vacaciones y por eso el miércoles 13 de septiembre me presento en la unidad y es cuando soy notificado de todo lo que había sucedido y me entero de todos los pormenores”.

Uniformados implicados deben asumir responsabilidad

Frente a la pregunta de por qué los uniformados estaban haciéndose pasar por disidencias de las Farc e intimidando a la población, Lesmes explicó que las responsabilidades de lo ocurrido son individuales.

“Eso no es una política ni del comandante del Ejército, ni del comandante de la división y mucho menos del comandante de la brigada, en este caso quien les está hablando. No es una política y no hace parte de los uniformes que están autorizados en el Ejército Nacional”, afirmó el coronel.

Lesmes además aseguró que es “de manera individual estos jóvenes los que tiene que establecer la justicia de donde sacaron esas vestimentas para hacer lo que hicieron”.

Bajo su conocimiento, Lesmes dice que días previos se estaban presentando operaciones contra alias Pirata, quien pertenece a la subestructura Yepes Cantero del Clan del Golfo.

“Son operaciones que se realizan contra la subestructura Javier Yepes Cantero allá en el sector de El Manso, en la vereda Chontaduro, en la vereda Palestina, en Madre de Dios, Llanos del Tigre, es una extensión muy grande y que buscaba llegar a esa aérea base”, afirmó el coronel.

Finalmente, el uniformado aseguró que, ante los hechos, el teniente comandante de pelotón, quien afirmó tener problemas psiquiátricos, jamás había presentado pruebas de ello.

“Hasta el día 31 de agosto el teniente no había manifestado ningún problema psiquiátrico o psicológico y por eso no hay registro de solicitud de citas en el dispensario ni atención de la psicóloga de la brigada”, afirmó coronel.

El coronel Lesmes, quien hasta último momento dice que se va con la frente en alto, está a la espera de que llegue su reemplazo.