Duro relato de mamá de una víctima del ‘monstruo de Monserrate’: "De esto no voy a salir"

Hace una década, ocurrió un macabro hecho que hasta hoy día genera eco. El hallazgo de ocho cuerpos de mujeres en los cerros destapó el accionar de un feminicida: Freddy Armando Valencia Vargas o ‘el monstruo de Monserrate’. Mañana Express realizó un reportaje con los detalles que hubo detrás.

“Para el 28 de noviembre de 2015 arriban al CAI de Monserrate dos ciudadanos informando que en inmediaciones de la zona donde residen se encontraba un costal del cual emanaba un mal olor”, este fue el reporte con el punto de partida.

Los patrones que condujeron al ‘monstruo’

Carlos Valdés, entonces director del Instituto de Medicina Legal, narró cuáles fueron las pistas que los llevaron a suponer que no eran casos separados: “Lo primero que nos llamó la atención era que eran cuerpos de sexo femenino. Lo segundo era que tenían un rango de edad, estaban entre los 20 y los 35 años”.

Entre las víctimas estuvo Adriana Patricia Porras Cruz, cuya madre, María Emma Cruz, vivió meses de angustia buscándola. “Era una niña muy estudiosa, pero lamentablemente cayó en la droga”, contó. A pesar de las adicciones, se mantenía en contacto constante.

La última vez que hablé con ella me dijo: 'Yo de esto yo no voy a salir y no me vuelvo a internar. Algún día saldré de eso o me haré matar'.

Los análisis forenses revelaron un patrón. Por ejemplo, los cadáveres tenían lesiones con elementos cortantes y rasgaduras en las prendas que podrían suponer hechos sexuales. Además, fueron encontrados cerca al cambuche donde habitaba.

Las familias de las víctimas insisten en que no todos los delitos han sido reconocidos en la condena, por lo que piden que se incluyan violencia sexual y otros abusos.

‘El monstruo’ fue condenado en segunda instancia a 36 años de cárcel por los homicidios de Sonia Yineth Martínez Uribe, Leidy Johanna Perilla Benítez, Adriana Patricia Porras Cruz, Jessica Lorena Urrego Portillo, Sandra Lucía Acosta Ramírez, Ludy Johanna Lara Saavedra y dos no identificadas.