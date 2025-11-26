CANAL RCN
Colombia Video

Duro relato de mamá de una víctima del ‘monstruo de Monserrate’: "De esto no voy a salir"

Se cumplen 10 años desde que el país conoció la historia de Freddy Valencia, quien asesinó a varias mujeres en Bogotá.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace una década, ocurrió un macabro hecho que hasta hoy día genera eco. El hallazgo de ocho cuerpos de mujeres en los cerros destapó el accionar de un feminicida: Freddy Armando Valencia Vargas o ‘el monstruo de Monserrate’. Mañana Express realizó un reportaje con los detalles que hubo detrás.

Sorprendieron a dos menores movilizándose en un carro robado por Bogotá
RELACIONADO

Sorprendieron a dos menores movilizándose en un carro robado por Bogotá

“Para el 28 de noviembre de 2015 arriban al CAI de Monserrate dos ciudadanos informando que en inmediaciones de la zona donde residen se encontraba un costal del cual emanaba un mal olor”, este fue el reporte con el punto de partida.

Los patrones que condujeron al ‘monstruo’

Carlos Valdés, entonces director del Instituto de Medicina Legal, narró cuáles fueron las pistas que los llevaron a suponer que no eran casos separados: “Lo primero que nos llamó la atención era que eran cuerpos de sexo femenino. Lo segundo era que tenían un rango de edad, estaban entre los 20 y los 35 años”.

Entre las víctimas estuvo Adriana Patricia Porras Cruz, cuya madre, María Emma Cruz, vivió meses de angustia buscándola. “Era una niña muy estudiosa, pero lamentablemente cayó en la droga”, contó. A pesar de las adicciones, se mantenía en contacto constante.

Habló la mamá de una víctima: “Lamentablemente, cayó en la droga”

La última vez que hablé con ella me dijo: 'Yo de esto yo no voy a salir y no me vuelvo a internar. Algún día saldré de eso o me haré matar'.

Más de 40 años de cárcel para el feminicida de Emily Villalba: videos fueron la prueba clave
RELACIONADO

Más de 40 años de cárcel para el feminicida de Emily Villalba: videos fueron la prueba clave

Los análisis forenses revelaron un patrón. Por ejemplo, los cadáveres tenían lesiones con elementos cortantes y rasgaduras en las prendas que podrían suponer hechos sexuales. Además, fueron encontrados cerca al cambuche donde habitaba.

Las familias de las víctimas insisten en que no todos los delitos han sido reconocidos en la condena, por lo que piden que se incluyan violencia sexual y otros abusos.

‘El monstruo’ fue condenado en segunda instancia a 36 años de cárcel por los homicidios de Sonia Yineth Martínez Uribe, Leidy Johanna Perilla Benítez, Adriana Patricia Porras Cruz, Jessica Lorena Urrego Portillo, Sandra Lucía Acosta Ramírez, Ludy Johanna Lara Saavedra y dos no identificadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Video | Así cayó en Palmira 'El Gordo Mau', exjugador panameño buscado en España por narcotráfico

Cauca

Impresionantes imágenes del volcán Puracé tras aumento de su actividad: ¿Hay peligro?

Cali

VIDEO | Asalto a mano armada dentro de un banco en Cali terminó con tiroteo y dos capturados

Otras Noticias

Artistas

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

Los internautas se han pronunciado en las últimas publicaciones de la artista. Estos son los detalles.

Estados Unidos

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer de origen brasilero fue arrestada hace años por sospecha de agresión.

Ciclismo

Fernando Gaviria es condenado a dos meses de prisión por conducir ebrio: detalles del caso

Trabajo

Gobierno pone freno a empresas que contratan de manera temporal para Navidad: alistan drástico decreto

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad