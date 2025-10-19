CANAL RCN
Colombia Video

¿Quién era el colombiano que murió en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente transportaba drogas?

El nombre de esta persona está relacionado con un crimen ocurrido hace varios años. Le contamos de qué se trata.

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
12:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos tiene un detonante claro: es la historia del colombiano que murió en uno de los ataques de ese país a una lancha que, presuntamente, transportaba drogas.

El impacto de que Estados Unidos anunciara el retiro de subsidios a Colombia
RELACIONADO

El impacto de que Estados Unidos anunciara el retiro de subsidios a Colombia

Esa operación ocurrió en septiembre, sin embargo, hasta ahora se supo del colombiano muerto. La pregunta es: ¿quién era? Aunque el presidente Petro dice que era un pescador, él habría sido noticia en 2016 cuando fue capturado.

¿Quién era el colombiano muerto en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente llevaba droga?

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a una operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, en la que habría muerto un colombiano identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina.

“EE. UU. destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa. (…) EE. UU. ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos”.

“Es un irrespeto a Colombia”, Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump
RELACIONADO

“Es un irrespeto a Colombia”, Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump

Pero, ¿quién es este hombre al que se refiere el presidente Gustavo Petro como un pescador humilde?

Ese nombre está ligado un caso de 2016, año en el que el habría sido capturado junto a cinco uniformados de la Policía por la desaparición y el hurto de 264 armas de fuego, y que habrían sido entregadas a cambio de dinero a la banda criminal de ‘Los Pachenca’.

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia
RELACIONADO

Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

La captura y el operativo de 2016 se realizó en Santa Marta. En investigaciones de medios nacionales como El Heraldo, se reveló, en su momento, que la Fiscalía tenía declaración juramentada de Alejandro Andrés Carranza Medina y a quien las autoridades identificaron con el alias de ‘Coroncoro’.

Él habría sido quien acompañó dos veces a uno de los policías implicados a transportar material bélico y que sacaron del armerillo de la Policía de Santa Marta. A excepción de carranza, los servidores públicos se declararon inocentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

El impacto de que Estados Unidos anunciara el retiro de subsidios a Colombia

Artistas

Se conoció cómo fueron los últimos momentos de vida de Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón que murió

Gustavo Petro

“Es un irrespeto a Colombia”, Mindefensa y procurador general reaccionaron a acusaciones de Trump

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio y reveló por qué abandonó el combate contra Andrea Valdiri

Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar la pelea con Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

Bolivia

El panorama político en Bolivia en medio de unas elecciones decisivas

Más de 7,9 millones de bolivianos deciden entre el exmandatario Jorge Quiroga y el senador Rodrigo Paz.

Liga BetPlay

Dayro Moreno queda fuera de la convocatoria del Once Caldas y desata la polémica en Manizales

Turismo

¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio

Cuidado personal

¿Cómo saber si su suegra es tóxica? Factores para identificarla, según la psicología