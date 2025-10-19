¿Quién era el colombiano que murió en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente transportaba drogas?

La nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos tiene un detonante claro: es la historia del colombiano que murió en uno de los ataques de ese país a una lancha que, presuntamente, transportaba drogas.

RELACIONADO El impacto de que Estados Unidos anunciara el retiro de subsidios a Colombia

Esa operación ocurrió en septiembre, sin embargo, hasta ahora se supo del colombiano muerto. La pregunta es: ¿quién era? Aunque el presidente Petro dice que era un pescador, él habría sido noticia en 2016 cuando fue capturado.

¿Quién era el colombiano muerto en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente llevaba droga?

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a una operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, en la que habría muerto un colombiano identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina.

“EE. UU. destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa. (…) EE. UU. ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos”.

Pero, ¿quién es este hombre al que se refiere el presidente Gustavo Petro como un pescador humilde?

Ese nombre está ligado un caso de 2016, año en el que el habría sido capturado junto a cinco uniformados de la Policía por la desaparición y el hurto de 264 armas de fuego, y que habrían sido entregadas a cambio de dinero a la banda criminal de ‘Los Pachenca’.

RELACIONADO Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

La captura y el operativo de 2016 se realizó en Santa Marta. En investigaciones de medios nacionales como El Heraldo, se reveló, en su momento, que la Fiscalía tenía declaración juramentada de Alejandro Andrés Carranza Medina y a quien las autoridades identificaron con el alias de ‘Coroncoro’.

Él habría sido quien acompañó dos veces a uno de los policías implicados a transportar material bélico y que sacaron del armerillo de la Policía de Santa Marta. A excepción de carranza, los servidores públicos se declararon inocentes.