Habló la familia de la adulta mayor de 83 años que fue abusada en Antioquia

La Fiscalía y la Policía adelantan investigaciones sobre múltiples casos de violencia contra las mujeres registrados en diferentes regiones de Colombia durante los últimos días.

Entre estos, ha causado conmoción un aberrante hecho ocurrido en el municipio de La Unión, Antioquia, donde una adulta mayor de 83 años habría sido víctima de abuso sexual.

¿Cómo se dio el aberrante caso?

La mujer había aceptado que un hombre la transportara en su vehículo hasta la residencia de un familiar. El presunto agresor habría aprovechado esta circunstancia para cometer el abuso y posteriormente abandonó el vehículo para huir de la escena.

“Mi abuela, en ese momento, se encuentra bien, entre comillas; porque es un acto que jamás a ella se le va a olvidar y a nosotros como familia tampoco”, expresó una familiar, quien mantuvo el anonimato.

Los allegados piden celeridad en las investigaciones y que el caso no quede en la impunidad, mientras la adulta mayor, ya dada de alta del hospital, avanza en su recuperación en su hogar.

Las autoridades municipales han activado todos los protocolos institucionales para atender el caso.

Autoridades buscan al responsable

“Hemos activado a toda la institucionalidad para que se activen las rutas, se entregue la información que tenemos al respecto y, particularmente, desde el centro de monitoreo hemos aportado el material probatorio pertinente para que eso suceda”, indicó Diego Patiño, secretario de Gobierno de La Unión.

Por su parte, la Policía desplegó operativos de búsqueda del presunto responsable, quien permanece prófugo. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos del municipio para establecer la ruta de escape que habría tomado.

El vehículo utilizado por el agresor fue localizado abandonado, siendo la pista más importante hasta el momento.

Este caso se suma a otros hechos violentos contra mujeres registrados recientemente en Antioquia y otras regiones del país, lo que ha generado indignación en las comunidades y llamados a fortalecer los mecanismos de protección y justicia para las víctimas de violencia de género.