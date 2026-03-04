CANAL RCN
Colombia Video

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

El teléfono desde donde llamaban y enviaban mensajes extorsivos a la madre era el que contenía las aterradoras grabaciones.

Valentina Bernal

marzo 04 de 2026
07:11 a. m.
El asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años en el municipio de Malambo, Atlántico, sigue revelando detalles. Las jóvenes desaparecieron el martes 17 de febrero, en medio de las celebraciones de Carnaval, luego de pedir permiso a su madre para asistir a un evento.

Días después, sus cuerpos fueron encontrados en un lote baldío. Ahora, la investigación dio un giro, pues las autoridades confirmaron que ya hay dos personas identificadas y capturadas por su presunta participación en el doble homicidio.

Hallan videos del crimen de las dos hermanas en Malambo en el celular de uno de los presuntos responsables

Según la información preliminar, uno de los capturados fue detenido cuando salía de una clínica ubicada en el norte de la capital del Atlántico; mientras el otro permanece recluido en ese mismo centro asistencial, bajo vigilancia extrema de la Policía Nacional.

Pero, el hallazgo más delicado dentro del proceso está en el celular incautado a uno de los presuntos responsables.

En ese dispositivo estaban los videos que, según la madre, le enviaron durante las horas de angustia en las que intentaba recuperar a sus hijas.

Se trata de las grabaciones en las que le ponían un arma en la cabeza a una de las menores. Esos mismos archivos estaban almacenados en el teléfono desde el cual se realizaban las llamadas de extorsión y se enviaban los mensajes intimidantes.

En un momento de la investigación, cuando estos videos fueron mostrados a las autoridades, la respuesta fue que podría tratarse de una muerte. Sin embargo, posteriormente los cuerpos de las adolescentes fueron hallados sin vida.

Las últimas horas antes del hallazgo de las dos menores

La madre relató cuál fue la última conversación con sus hijas. Las adolescentes habían solicitado permiso para salir a un evento de Carnaval en Malambo.

Ella me dice, no mami, ahora venimos, ahora venimos. Y cuando yo la llamo por segunda vez ya el teléfono estaba apagado.

Tras notar que el celular estaba apagado, la mujer denunció la desaparición. Poco después comenzaron las llamadas de extorsión.

Me pedían primero $50 millones, de ahí bajaron a $20 porque yo decía que yo no tenía esa cantidad de plata. Después me dijeron, bueno, deme $5 millones por cada una, o si no, se las pico a cada una primero.

Las amenazas se realizaron desde el mismo teléfono en el que ahora se encontraron los videos relacionados con el crimen.

Se presumen que en las próximas horas, las autoridades entregarán más detalles sobre las capturas y el avance del proceso judicial.

