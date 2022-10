La otra cara del escándalo: pasajera habló de la presunta agresión contra azafata

El pasado 26 de octubre se viralizó un video en el que una mujer que aparentemente se niega a usar de manera correcta el tapabocas al momento del abordaje se le notifica que no podrá abordar su vuelo por incumplimiento de las normativas de la aerolínea.

La mujer, evidentemente ofuscada, discute con la azafata, la insulta, y al parecer la agrede, puesto que las imágenes grabadas por la misma funcionaria muestran el momento en el que la mujer se le acerca y se ve un brusco movimiento en el video, lo que parecería ser producto de un golpe.

Luego de que incluso la aerolínea se pronunciara sobre los hechos, la mujer decidió dar su versión y aclarar lo que ocurrió en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Cronología del escándalo en aeropuerto de Rionegro

Aunque lo ocurrido fue grabado con la cámara del celular de la azafata agredida, la mujer contó su versión de los hechos.

La mujer relató desde su posición cómo sucedió todo. Dijo que al llegar le revisaron unos documentos del equipaje y momentos después la dejaron ingresar junto con su hijo.

Indicó que más adelante estaban las funcionarias de la aerolínea. “Y una de ellas me dice: Señora usted no puede seguir si no se pone tapabocas. Yo le dije en ese momento: listo, espérame descargo la maleta”.

“Me puse el tapabocas y seguí mi camino. Cuando iba en la mitad del pasillo para ya entrar al avión, la señora me gritó desde la puerta: señora, usted para dónde va si yo no le he dado la autorización para ingresar".

A lo que supuestamente la mujer le contestó: “Mira, ya me puse el tapabocas”, mientras que la azafata le responde: “Si yo no le autorizo el ingreso, usted no puede entrar al avión”.

Y allí, luego de que todos los pasajeros abordaron el vuelo y ella quedó sola en la sala de espera fue cuando se detonó el escandaloso momento por la “arrogancia” de la azafata.

¿Hubo agresión de la mujer a la azafata?

El video no solo se hizo viral por la actitud desafiante de la pasajera, sino por el momento en que el se ve una supuesta agresión, a lo que la implicada en el bochornoso hecho dice:

Cuando se vio la supuesta agresión, fue cuando yo le mandé la mano al celular para que no grabara porque yo sabía que precisamente este tipo de cosas pueden pasar, que mostraran lo que les convenía para hacerse viral.

La mujer aprovechó la entrevista con un medio nacional para resumir lo que pasó: “En las cámaras se puede notar que yo me puse el tapabocas y que nunca hubo una agresión física”.

Finalmente aseguró sentirse muy arrepentida por lo sucedido, “Si yo tuviera la manera de hablar con ella me disculpo; siento que esta no fue la manera correcta. Estoy arrepentida”.

“Muertosdehambre”.

Representación de muchos colombianos.

El tapabocas lo tenía y no quiso ponérselo.El capitán hizo respetar a su tripulación. Aviones en el aire han devuelto para dejar pasajeros gamines.

Mal por esa mamá poner en esa situación a su hijo. pic.twitter.com/QHDwK3jiBw — DoñaPily (@dona_pily2) October 26, 2022

