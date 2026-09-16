Así encontraron a la menor muerta y con signos de abuso en una alcantarilla de Bogotá

El hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, ha conmocionado a la capital colombiana. Según las autoridades, se trata de una niña de entre 8 y 12 años cuyo cuerpo fue descubierto por tres menores que jugaban en la zona.

Hallan cuerpo de menor en una alcantarilla

RELACIONADO Hallan cuerpo de una niña de 12 años en una alcantarilla en Ciudad Bolívar

El descubrimiento ocurrió pasadas las 3 de la tarde, cuando tres niños escucharon una especie de lamento en la quebrada Limas. Dos de ellos, utilizando un celular como linterna, decidieron ingresar a una tubería de aproximadamente 30 metros y se tropezaron con el cuerpo de la menor.

La Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos acudieron al lugar para retirar el cuerpo. La zona del hallazgo se encuentra en el barrio Juan José Rondón, un sector donde el ducto de la quebrada Limas presenta condiciones de poca iluminación y difícil acceso.

Las investigaciones preliminares revelaron que la menor no era del sector. "La niña no es de este sector. La niña no es conocida de por acá y según la Policía no hay reporte de niños desaparecidos ni extraviados ni nada por este lado, entonces yo creo que la niña la trajeron y la metieron ahí", señaló un residente del barrio.

El jefe de la Fiscalía que llegó al lugar determinó que el cuerpo no pudo haber sido arrastrado por la corriente. Esto debido a que el caudal del agua no es fuerte. Algunas hipótesis sugieren que quien asesinó a la menor, tuvo que haberla ingresado y traerla hasta el punto donde fue encontrada.

Cuerpo de menor tendría signos de abuso

Por ahora, el cadáver permanece en Medicina Legal para determinar su identidad y las causas de su muerte. Al parecer, tendría signos de abuso, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades forenses.

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad en los puntos de acceso a la alcantarilla, ubicados a aproximadamente 9 cuadras del lugar del hallazgo, para determinar el momento, día y hora en que el cuerpo fue dejado en el lugar.

Este caso se suma a la preocupación generada en las últimas semanas por reportes de menores desaparecidos en diferentes zonas de Bogotá, situación que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los niños en la capital.