Resultado Super Astro Sol hoy, 16 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este miércoles, 16 de septiembre de 2026, un nuevo sorteo en Colombia. Como ocurre habitualmente, cientos de participantes estuvieron pendientes del número y el signo zodiacal que definieron el resultado de la jornada.

A continuación, consulte la información del sorteo, con espacios marcados con X para actualizar una vez se cuente con los datos oficiales.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 16 de septiembre de 2026

El resultado del Super Astro Sol de este miércoles quedó conformado por un número de cuatro cifras acompañado de uno de los 12 signos del zodiaco.

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Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Los resultados deben verificarse siempre a través de los canales oficiales del operador antes de realizar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

El Super Astro cuenta con dos sorteos: Sol y Luna. El primero se realiza durante el día, mientras que el segundo se lleva a cabo en horario nocturno. Ambos manejan resultados independientes.

¿Cómo funciona el Super Astro y cuáles son sus premios?

Super Astro es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia cuyo resultado combina cuatro cifras y un signo zodiacal. Las posibilidades de premio dependen de las coincidencias obtenidas frente al resultado oficial.

Los premios varían según la modalidad registrada y el valor de la participación. Una coincidencia completa entre las cuatro cifras y el signo zodiacal corresponde a la categoría principal de premios del sorteo.

Además de esa combinación, existen otras categorías asociadas a coincidencias parciales, de acuerdo con las reglas establecidas por el operador.

Quienes tengan un comprobante correspondiente al sorteo del 16 de septiembre de 2026 deben revisar cuidadosamente las cuatro cifras y el signo publicados oficialmente.

También es recomendable conservar el comprobante en buenas condiciones, pues constituye el soporte necesario para cualquier procedimiento de validación.

"Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN"