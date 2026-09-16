Triple homicidio en una vivienda de El Espinal, Tolima: tres hombres son las víctimas

Un triple homicidio se registró la noche del 15 de septiembre en el municipio de El Espinal, en Tolima, cuando dos sicarios ingresaron a una vivienda del barrio Balcanes y asesinaron a tiros a tres hombres que se encontraban en el interior.

RELACIONADO Masacre en establecimiento público en Cesar dejó cuatro personas muertas

El ataque ocurrió aproximadamente a las ocho de la noche, en un hecho que las autoridades califican como un acto criminal premeditado.

El coronel Ferney Martín Romero comandante de la Policía de Tolima, confirmó que "de manera inmediata, desde el comando del Departamento de Policía de Tolima, dispusimos un equipo especial de inteligencia y policía judicial que adelanta a esta hora las labores investigativas correspondientes".

RELACIONADO A la cárcel los presuntos asesinos del intendente de la Sijín al investigar una masacre en Bogotá

¿Quiénes son las víctimas de la masacre en El Espinal, Tolima?

De acuerdo con la Policía Nacional, las tres víctimas eran de sexo masculino, de diferentes edades, y recibieron múltiples impactos de arma de fuego.

Los asesinos ingresaron directamente a la residencia y dispararon contra los tres hombres.

Las autoridades confirmaron que un grupo especializado de criminalística está a cargo de la investigación para esclarecer los hechos y establecer la identidad de los responsables.

Nuestro compromiso es claro, vamos a trabajar de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para identificar, ubicar y capturar a los responsables.

Investigan las circunstancias de la masacre en El Espinal, Tolima

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

La información será recibida bajo absoluta reserva a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana.

Las autoridades, a través de entrevistas, trabajo de vecindario y recolección de elementos materiales probatorios, buscan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del triple homicidio y establecer si las víctimas tenían alguna relación con actividades ilícitas o si se trató de un error en la identificación de objetivos.