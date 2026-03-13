Hallan cargamento sospechoso con destino a China en aeropuerto de Bogotá: ¿qué iba en el vuelo?

Un operativo de control adelantado por la Policía Nacional en Bogotá permitió interceptar un cargamento que pretendía ser enviado al exterior.

El procedimiento fue realizado por uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto, quienes lograron la incautación del producto que estaba siendo transportados en un vuelo de carga.

La acción policial se llevó a cabo tras una alerta emitida por unidades de la institución en el departamento del Vichada, que informaron sobre la salida de una aeronave desde el Aeropuerto Germán Olano, en Puerto Carreño, con destino a la capital del país y con presunto envío final hacia China.

Hallan cargamento sospechoso con destino a China en aeropuerto de Bogotá

De acuerdo con el reporte oficial, tras recibir la alerta sobre el vuelo de carga, las autoridades activaron los protocolos de verificación y control en el aeropuerto de Bogotá con el fin de inspeccionar el contenido del cargamento una vez la aeronave arribara a la capital.

Durante el procedimiento de revisión, los uniformados realizaron la inspección de los paquetes transportados en la aeronave para establecer si la carga correspondía con lo reportado y verificar su legalidad.

En medio de esa verificación, los policías ubicaron una bolsa plástica que llamó la atención por su peso excesivo, lo que generó sospechas entre los uniformados y llevó a realizar algo más detallado.

Tras abrir el paquete, los uniformados encontraron 50 lingotes de un mineral identificado como estaño, con un peso aproximado de 767 kilogramos.

Según la información conocida en el procedimiento, el cargamento tiene un valor que supera los 140 millones de pesos.

¿De dónde había salido el cargamento y qué pasó con todo?

Las investigaciones preliminares también permitieron establecer que el material provenía de Venezuela y estaba siendo transportado en el vuelo que había salido desde Puerto Carreño con destino a Bogotá, desde donde presuntamente sería enviado posteriormente hacia China.

Finalmente, el cargamento quedó en poder de las autoridades mientras continúan las verificaciones correspondientes para establecer las condiciones del envío y la legalidad del transporte del mineral.