Salen a la luz fuertes denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: ¿de qué se trata?

En Bogotá se conocieron una serie de denuncias radicadas contra Luis Eduardo González Ramírez, presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá.

Los informes consignados ante la Fiscalía y entidades distritales relatan una serie de episodios que, según los denunciantes, se habrían repetido durante años bajo su dirección como entrenador y como máximo representante de la liga.

Las quejas incluyen señalamientos de presunta extorsión, acoso, maltrato psicológico, trato inapropiado hacia menores de edad y uso de un lenguaje ofensivo hacia los deportistas.

Revelan denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Las denuncias fueron interpuestas por familiares, jugadores y exintegrantes que pasaron por los procesos deportivos de la Liga de Fútbol de Salón.

En los documentos entregados, las presuntas víctimas describen situaciones que consideran graves, reiteradas y contrarias a lo que debería ser un entorno de formación para niños y jóvenes.

Los testimonios aseguran que estos comportamientos se habrían manifestado en distintos espacios de entrenamiento y competencias, y que fueron registrados en fotografías, grabaciones y transmisiones en vivo entregadas como pruebas.

Este material, según los denunciantes, mostraría episodios que incluyen desde lenguaje soez hasta instrucciones consideradas inaceptables por parte de un entrenador.

¿Qué dicen los padres de familia de los deportistas?

Uno de los padres que formalizó la denuncia, Carlos Mahecha, afirma que las irregularidades fueron apareciendo con el paso del tiempo y que los comportamientos no eran adecuados para un entorno deportivo infantil:

Se empezaron a evidenciar muchas irregularidades en cuanto a esto, adicional el maltrato en cuanto a palabras soeces y cosas que no eran buenas para los niños.

Dentro del material mencionado por las familias se encuentra un video en el que, según los denunciantes, se observa al presidente de la liga pidiéndole presuntamente a un menor que se quitara la ropa frente a él.

Otras grabaciones y transmisiones en vivo registran expresiones agresivas y ofensivas dirigidas a los deportistas, además de comportamientos que los padres consideran impropios para un entrenador.

Otro padre relató que uno de los menores llegó a sentirse presionado por exigencias que describió como fuera de lugar:

Ya llegó al punto en el que uno de los niños se sentía muy incómodo porque le decía que tenía que salir a cenar con él y que si no lo hacía entonces no había comida para él o que no iba a jugar.

Exdeportistas hablaron de lo que ocurría con el presidente de la Liga de Fútbol de Salón

A estos señalamientos se suman las voces de deportistas que hicieron parte de la liga años atrás y que aseguran haber experimentado episodios similares.

Entre las denuncias mencionan presunto maltrato verbal, restricciones arbitrarias y presiones dentro de los procesos de selección.

Johana Jiménez, jugadora de fútbol de salón dijo: "claramente es un actuar de él que siempre ha tenido con los jóvenes y nosotras las mujeres. A los chicos les decía que si no los acompañaba a cosas no iban a hacer parte del proceso de selección Bogotá. Yo lo viví todo el tiempo.”

Las denuncias también incluyen presuntos abusos de autoridad relacionados con los apoyos económicos que algunos deportistas empezaron a recibir. En una de las declaraciones, se señala que González habría exigido parte de esos reconocimientos.

En el 2023 empecé con el Instituto Distrito para la Recreación y el Deporte de acá de Bogotá a recibir un reconocimiento y tomó como esa manera de tener el cargo y, digamos, a abusar de nuestra ignorancia y demás para pedirnos a nosotros una parte de nuestro apoyo.

Presidente de la Liga de Fútbol de Salón respondió a las denuncias

Como corresponde, Noticias RCN buscó la versión del presidente de la liga. Luis Eduardo González respondió indicando que las acusaciones carecen de fundamento y que su trayectoria habla por sí sola.

Parado ante cualquier situación de difamación, calumnia o panfletos que estén circulando. (…) No me inmuto porque en estos momentos tengo que colocar situaciones y defender situaciones mucho más importantes que hablar con la gente con comentarios de pasillo.

El directivo aseguró que durante más de dos décadas ha trabajado con todas las categorías sin recibir reclamos formales:

Yo llevo desde el año 2000 apoyando el deporte oficial. Llevo exactamente 24 años viajando con todas las categorías, con todos los niños, con las damas, femenino y masculino. Y a la fecha no tengo una queja de un padre de familia que haya viajado con nosotros. Ni tengo un llamado a atención, ni tengo denuncias, no tengo nada.

Finalmente, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) informó que habilitó espacios de escucha para recibir las quejas y activó los mecanismos institucionales de acompañamiento.

La entidad también indicó que entrenadores de la disciplina reportaron hechos adicionales y que se adoptaron medidas de protección para garantizar entornos seguros.