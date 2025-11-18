CANAL RCN
Colombia

Bebé murió ahogado tras caer desde un segundo piso a una calle completamente inundada en Riosucio

La emergencia desató reclamos por la ausencia de obras definitivas de mitigación.

Bebé ahogado en Riosucio
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
02:13 p. m.
El municipio de Riosucio, en el norte del departamento del Chocó, ocurrió una tragedia que expuso la falta de intervenciones estructurales en esa zona.

Durante la madrugada del lunes 17 de noviembre, las intensas inundaciones generadas por el desbordamiento del río Atrato sumergieron grandes extensiones de calles y sectores residenciales, dejando a numerosas familias atrapadas en medio del agua.

En ese escenario, un bebé de apenas un año, perteneciente a la comunidad indígena Emberá, perdió la vida luego de caer desde el segundo piso de una vivienda hacia una calle completamente cubierta por el agua.

Bebé emberá murió ahogado en Riosucio

Las inundaciones comenzaron a extenderse por varios barrios durante la noche, cuando el cauce del Atrato superó su límite y empezó a invadir las zonas pobladas.

Con el paso de las horas, el nivel del agua siguió aumentando, alcanzando las entradas de las casas, pasillos, corredores y calles enteras que quedaron bajo una capa profunda y continua.

En medio de ese panorama, a la madrugada, el menor cayó desde el segundo piso de la vivienda donde se encontraba.

Debido a que las calles estaban completamente anegadas por el desbordamiento del río, el impacto fue fatal, y el bebé murió por inmersión antes de que pudiera recibir ayuda.

Exigen soluciones frente a las constantes inundaciones en Riosucio

El coordinador de Gestión del Riesgo del municipio, Jair García, confirmó el lamentable episodio y expresó la preocupación que las autoridades locales han manifestado desde hace años ante la falta de soluciones permanentes:

Lamentablemente, hoy tenemos que informar de que uno de nuestros niños pierde la vida debido a que cayó en un segundo piso, pero por encontrarse nuestras calles bajo el agua, perdió la vida. La alcaldía municipal se ha venido adelantando charlas de prevención por inmersión, pero sabemos que requerimos intervenciones que sean definitivas para nuestro municipio, el relleno, la canalización de las bocas y el mismo río Atrato.

Cabe mencionar que, aunque se han implementado jornadas de prevención y capacitación, la comunidad insiste en que estas acciones no sustituyen las obras urgentes y profundas que se requieren para evitar tragedias como la ocurrida.

