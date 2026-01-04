Hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota tras 47 días de búsqueda en Silvania, Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón, luego de 47 días de intensas labores de búsqueda tras la avalancha ocurrida el pasado 17 de noviembre de 2025 en jurisdicción del municipio de Silvania.

Hallan cuerpo de mujer desaparecida en Silvania

De acuerdo con el mandatario, los operativos se concentraron en sectores como la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz.

Finalmente, este sábado 3 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Silvania reportó el hallazgo de restos óseos.

“Después de 47 días de búsqueda en la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz, en jurisdicción del municipio de Silvania, lamentablemente, hemos hallado el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón. Veníamos acompañando las labores de búsqueda tras la avalancha ocurrida el 17 de noviembre de 2025. Y este sábado 3 de enero, hacia las 3:00 de la tarde, finalmente el Cuerpo de Bomberos de Silvania informó el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz”, señaló.

Rey Ángel explicó que los bomberos en coordinación con personal de la SIJIN confirmaron identidad de la víctima.

El gobernador expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de Ana Lucía Villota, a quienes envió un mensaje de acompañamiento en medio del dolor causado por este trágico desenlace: “A su familia y seres queridos, toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan doloroso”.

Asimismo, señaló que este lamentable hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a la temporada de lluvias, especialmente por las crecientes súbitas que continúan cobrando vidas en el departamento.

“Este desafortunado hecho nos invita, una vez más, a tener mayor precaución en temporada de lluvias. Las crecientes súbitas siguen cobrando vidas; por eso insistimos en el llamado a cuidarnos, atender las recomendaciones de las autoridades y no exponernos a zonas de riesgo”, añadió.